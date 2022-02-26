كاميرا مراقبة توثق لقطات مرعبة أثناء قصف مبنى سكني بصاروخ روسي في كييف عاصمة أوكرانيا ( شاهد )

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة ، لحظة قصف مبنى سكني بصاروخ روسي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأظهر الفيديو إصابة المبنى بالصاروخ وتدميره بشكل كامل ، وسط تصاعد الأدخنة والغبار.

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وتخوض القوات الأوكرانية معارك شرسة مع القوات الروسية في محيط العاصمة كييف، التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها سريعا.

وكانت القوات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق أنها صدت هجوما روسيا قرب العاصمة كييف.

وذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن الجنود الروس كانوا يحاولون الاستيلاء على إحدى محطات توليد الكهرباء في المدينة.