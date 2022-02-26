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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدرت الفنانة ريم عبد الله، نجمة مسلسل "طاش ما طاش" مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» مؤخرا، وفاجأت الجمهور السعودي بعد إطلالتها البدوية التي خطفت الأنظار والحديث عن مسلسلها الجديد مرزوقة.

إطلالة ريم عبدالله تخطف الأنظار

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نجمة " طاش ما طاش " تفاجئ الجمهور السعودي بهذه الإطلالة

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شاركت النجمة السعودية ريم عبد الله متابعيها عبر منصة سناب شات، بـ مقاطع فيديو قصيرة من كواليس جلسة تصوير خاصة، خضعت لها بـ مناسبة موعد يوم التأسيس الموافق 22 فبراير.

تألقت فيها الممثلة الشابة بـ إطلالة شعبية بسيطة مستوحاة من المجتمع السعودي، تمثلت بـ عباءة طويلة من تدرجات اللون البيج، نسقت معها شيلة سوداء طويلة من قماش الشيفون الأسود. ( غطاء الرأس)

واستكملت ظهورها بـ مكياج الوجه الظاهر، معتمدة على كحل العين الأسود ذو الرسم العريض وعلى أحمر الشفاه الناري، في حين زينت إطلالتها بـ كفوف من الذهب مزينة بـ الليرات، إضافة لارتدائها طوق من الذهب الخالص ذو طبقات متعددة، زينتها بـ نقوش الورد المُصاغة بـ احترافية.

سباب غياب ريم عبدالله

كشفت الفنانة ريم عبدالله عبر حسابها الرسمي على سناب شات، عن سبب غيابها مبرهنة بأن هناك الكثير من الاعمال تقوم بها.

أعمال ريم عبدالله في رمضان

تحدثت ريم أن هناك عمل قادم لها في شهر رمضان، وحاليًا تقوم بتصوير حلقات المسلسل، حيث قالت عندما انتهي من حلقات التصوير سوف احدثكم عن عملي القادم.

فيما نشرت ريم فيديو آخر يظهر فريق عمل التصوير يحتفل بعيد ميلادها، قالت ريم فيه أشكر فريق عمل مرزوقة، الذي نعتقد أنه سيكون أسم عمل ريم القادم في شهر رمضان، الذي من المتوقع الانتهاء من اعمال التصوير فيه قريباً، وسنوافيكم بتفاصيل أعمال الفنانة ريم عبدالله في حين الاعلان عنها.

محطات في حياة ريم عبدالله

دخلت ريم عبد الله محمد الحياة الفنية منذ بداية 2007، وبعدها شاركت في العديد من المسلسلات الجميلة في بداية العمرة، وامتلأت جميع المسلسلات والمسرحيات بمواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت في العديد من المسلسلات أبرزها مسلسل طاش ما طاش 15، سلسلة عمشة بنت عماش، مسلسل كلنا أبناء شعب، المسلسل بيني وبينك وغيرها.