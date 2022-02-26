نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لن تصدق ما قامت به مجموعات قومية مسلحة بجندي أوكراني رفض القتال ضد الجيش الروسي..فيديو صادم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الجهاز الأمني الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، عن قيام المجموعات المسلحة الإرهابية القومية في أوكرانيا بقتل عنصر في الجيش الأوكراني بعد محاولته اللجوء إلى روسيا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

فتيات سعوديات يخطفن الأنظار في البوليفارد احتفالًا بيوم التأسيس الوطني والمفاجأة في ملابسهن .. شاهد الفيديو

هل تريد زيادة إفراز هرمون السعادة؟ تناول هذه الأطعمة اللذيذة

تحذير عاجل من ثغرة جديدة تهدد ملايين الهواتف.. اعرف تليفونك منها أم لا

هذا ما يحدث للجسم بعد شهر من الإقلاع عن السكر... 8 آثار "لا تصدق"

لن تصدق ما قامت به مجموعات قومية مسلحة بجندي أوكراني رفض القتال ضد الجيش الروسي..فيديو صادم

تأشيرة وجنسية مجانًا.. دولة أوروبية تبحث عن أجانب للزواج بفتياتها الجميلات بهذه الشروط البسيطة وتعطيك راتبك محترم (التفاصيل)

لن تصدق ما ستراه عيناك.. مسلسل كرتوني شهير تنبأ بالغزو الروسي على أوكرانيا منذ عام 1998 (صور/ فيديو)

4 أنواع شائعة من السمك تؤدي لتدهور العقل.. فاحذروا منها

أبرزها واتساب وسناب شات وباي بال.. ابتكارات تكنولوجية ذات جذور أوكرانية

مذيعة قناة الجزيرة الجميلة “إيمان عياد” تنسى أنها على الهواء مباشرة .. ومافعلته مع زميلها فاجأ الجميع وأثار المشاهدين (فيديو)

وداعاً لارتفاع ضغط الدم..اليك أفضل الأطعمة التي تساعد على ضبط ضغط الدم

مقيمة مصرية تسيء للسعودية وضجة عارمة على مواقع التواصل في المملكة.. شاهد ماذا قالت ؟

رامي صبري يحرج أصالة برد صادم اوقعها في موقف محرج في مواقع التواصل!!

ملايين القتلى بدقائق.. سيناريو “مرعب” يكشف ما سيحدث في حال اندلاع حرب عالمية - فيديو



وأصدر جهاز المخابرات الفيدرالي بيانا جاء فيه: "عمد ممثلو التشكيلات القومية المسلحة الإرهابية في أوكرانيا إلى قتل جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بسبب محاولته اللجوء إلى روسيا".

وأضاف البيان أن دوافع العسكري الأوكراني كانت الهرب من المشاركة في الأعمال الحربية ضد الجيش الروسي".

في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.