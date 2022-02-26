نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تحذير عاجل من ثغرة جديدة تهدد ملايين الهواتف.. اعرف تليفونك منها أم لا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - صدمة كبيرة تعرض لها مستخدمو الهواتف المحمولة حول العالم، بعد تحذير خبراء التكنولوجيا من وجود ثغرة جديدة تهدد أمان البيانات الشخصية لملايين الهواتف المحمولة حول العالم.

وأوضح الخبراء، أن هناك ملايين من الهواتف المحمولة التي طرحتها شركة سامسونج في مختلف الأسواق حول العالم، تجاوزت حاجز 100 مليون هاتف، تحتوي على ثغرة برمجية خطيرة، وفقا لما ذكره موقع «فوربس».

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

فتيات سعوديات يخطفن الأنظار في البوليفارد احتفالًا بيوم التأسيس الوطني والمفاجأة في ملابسهن .. شاهد الفيديو

هل تريد زيادة إفراز هرمون السعادة؟ تناول هذه الأطعمة اللذيذة

تحذير عاجل من ثغرة جديدة تهدد ملايين الهواتف.. اعرف تليفونك منها أم لا

هذا ما يحدث للجسم بعد شهر من الإقلاع عن السكر... 8 آثار "لا تصدق"

لن تصدق ما قامت به مجموعات قومية مسلحة بجندي أوكراني رفض القتال ضد الجيش الروسي..فيديو صادم

تأشيرة وجنسية مجانًا.. دولة أوروبية تبحث عن أجانب للزواج بفتياتها الجميلات بهذه الشروط البسيطة وتعطيك راتبك محترم (التفاصيل)

لن تصدق ما ستراه عيناك.. مسلسل كرتوني شهير تنبأ بالغزو الروسي على أوكرانيا منذ عام 1998 (صور/ فيديو)

4 أنواع شائعة من السمك تؤدي لتدهور العقل.. فاحذروا منها

أبرزها واتساب وسناب شات وباي بال.. ابتكارات تكنولوجية ذات جذور أوكرانية

مذيعة قناة الجزيرة الجميلة “إيمان عياد” تنسى أنها على الهواء مباشرة .. ومافعلته مع زميلها فاجأ الجميع وأثار المشاهدين (فيديو)

وداعاً لارتفاع ضغط الدم..اليك أفضل الأطعمة التي تساعد على ضبط ضغط الدم

مقيمة مصرية تسيء للسعودية وضجة عارمة على مواقع التواصل في المملكة.. شاهد ماذا قالت ؟

رامي صبري يحرج أصالة برد صادم اوقعها في موقف محرج في مواقع التواصل!!

ملايين القتلى بدقائق.. سيناريو “مرعب” يكشف ما سيحدث في حال اندلاع حرب عالمية - فيديو

الهواتف المحمولة التي تحتوي على الثغرة البرمجية

تبين أن 5 أجيال من هواتف سامسونج عرضة لهجمات شديدة الخطورة، بما في ذلك سامسونج جالاكسي S8 وS9 وS10 وS20 وS21، حيث تمكِّن الثغرة المتسللين من الحصول على كل البيانات الشخصية الموجودة على الهاتف المحمول على الرغم من تأمينها.

واكتشف الخبراء، أن هذه الأجهزة لا تحتفظ بكلمات المرور وطريقة التشفير بالشكل الصحيح، الأمر الذي يسهل على البعض استغلال تلك الثغرة لسرقة البيانات الشخصية الخاصة بهم، حيث عثر الباحثون على الخطأ البرمجي في تنفيذ وظائف التشفير داخل TZOS، وهي طبقة أمان تعمل جنبا إلى جنب مع أنظمة أندرويد في الهواتف.

وأوضح الباحثون الأمنيون ألون شاكيفسكي، وإيال رونين، وأفيشاي وول، كيف يمكنهم عكس هندسة تصميم التشفير وهيكل الكود الخاص بنظام التشغيل TZOS، حيث أطلقت شركة سامسونج حلا للثغرة في الأشهر الأخيرة.

طريقة تجنب الثغرة

يجب على مستخدمي الهواتف المحمولة المعرضة للإصابة بالثغرة البرمجية، التأكد من تحديث الهاتف المحمول، من خلال التوجه إلى الإعدادات، ثم اختيار حول الهاتف، وبعد ذلك الانتقال إلى معلومات البرنامج ثم الذهاب إلى أسفل الشاشة، فإذا كان كل من مستوى تصحيح أمان أندرويد، وإصدارات برامج الأمان بتاريخ أغسطس 2021 أو ما بعده، فيدل ذلك على أن المستخدم محي من الثغرة.

بينما إذا كانت معلومات التحديث الخاصة بالمستخدمين تظهر في يوليو 2021 أو قبل ذلك، فسيحتاج المستخدم إلى الانتقال للإعدادات، ثم تحديث البرنامج.