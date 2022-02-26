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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتكون أسطول الدبابات الأوكرانية، شأنها شأن المدرعات المدولبة الخفيفة، من الدبابات القديمة سوفيتية الصنع.

ويتفق مستواها التقني في معظم الأحوال مع مستوى الثمانينيات من حيث مواصفاتها التقنية التكتيكية.

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خبراء يفجرون مفاجأة صادمة بشان "الدروع النفاثة" أسطول الدبابات الأوكرانية

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ومن أكثر تلك الدبابات انتشارا في قوات المدرعات الأوكرانية دبابة ” تي – 64 بي في”، ويبلغ عددها نحو 400 دبابة. ولم يخضع بعد عام 1991 (عام نيل الاستقلال الأوكراني) للإصلاح العام إلا جزء صغير منها.

جدير بالذكر أن نموذجها الأساسي بدأ الخدمة في القوات المسلحة السوفيتية عام 1976 حيث أصبحت أجهزة الحماية الدينامية من أهم مستجداتها وتم تعليقها على جسم الدبابة. وهناك كذلك دبابات ” تي – 72 آبي” و”تي – 72 بي 1″ القديمة التي يبلغ عددها نحو 100 دبابة .

وتوجد في قواعد التخزين التي يمكن القول إنها عبارة حاليا عن مقالب حقيقية لخردة المعادن نحو 500 دبابة من طراز “تي – 64″ و”تي – 72” بمختلف أنواعها.

مع ذلك، فإن الخبراء لديهم شكوك كبيرة في أنه من الممكن عموما إعادة إحيائها. وقد خضع بعضها عام 2017 لعملية التحديث الجزئي التي تمثلت في تركيب جهاز للرؤية الليلية وبعض وسائل الاتصال والملاحة الجديدة.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية ما يسمى “بالدروع النفاثة” التي حصلت عليها نحو 200 دبابة من هذا النوع. أما كتيبة دبابات “تي – 72” ( 40 دبابة) المرابطة في كييف فحصلت على أجهزة التصويب الليلية الرخيصة العاملة بالأشعة تحت الحمراء.

كما حصلت الوحدات المحمولة جوا على 80 دبابة “تي – 80 بي إم” المزوّدة بمحركات التربين الغازي. ولا يزال يستخدم في قوات المدرعات عدد محدود من دبابات “تي – 64 بي إم 1 إم” و” تي – 64 بي إم 2″ التي كانت تخصص أولا لتصديرها إلى بعض البلدان الإفريقية.

ويرى الخبراء أن كل تلك الدبابات بمقدورها تنفيذ مهام محدودة فقط. وإنها ستتكبد خسائر ملموسة في حال الاشتباك مع دبابات حديثة.

المصدر: مواقع اخبارية