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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يبحث العديد من الأشخاص عن طرقآآ تنظيف القولون للتخلص من السمومآآ وتسهيل عملية الهضم، وإزالة التوتر الذي يحدث بسبب انتفاخ القولون، وتجربة الاسترخاء والتخلص من المضاعفات، والتخلص من التهابات البطن، والتخلص من تهيج القولون، التخلص من مشاكل عسر الهضم و ازدهار طاقة الجسم هناك العديد من الأساليب العشبية لتنظيف القولون في المنزل باستخدام مواد سهلة، والتي تشمل الليمون، حيث أنه يحتوي على نظام غذائي C، وهو أمر حاسم لصحة الجسم، وهذا الفيتامين يمكّن من إمداد الجسم بمضادات الأكسدة.

فيما يلي بعض الطرق السهلة والفعالة لتنظيف القولون، وهناك عدة طرق يمكن القيام بها، والتي قد تكون كالتالي:

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مشروب بسيط لتنظيف القولون .. يخرج الفضلات الصلبة والرواسب ويطرد الروائح الكريهة من داخلك ويخفف بطنك

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شرب الماء: يعتبر شرب الماء طريقة سلسة لتيسير القولون ومن أبسط الطرق، حيث يسهل الماء تليين البراز الملتصق داخل الأمعاء ويسمح له بالخروج من القولون وأكدت إحدى الدراسات أيضًا أن شرب أكثر من أربعة أكواب من الماء تماشياً مع اليوم يسهل تخفيف الإمساك ويقي من معظم سرطانات القولون.

عصير الفاكهة والخضروات: يحتوي الخضار على العديد من العوامل التي تساعد على تنظيف القولون، إلى جانب: الألياف، والسكريات الطبيعية التي تعمل كملينات، بما في ذلك السوربيتول والفركتوز والموز والعنب والكمثرى.

الألياف: تساعد الألياف على زيادة وزن البراز في القولون، وبالتالي تقليل الوقت الذي يستغرقه البقاء داخل القولون وتسريع خروجه من الجسم والأطعمة التالية غنية بالألياف المكسرات وكل الحبوب وبذور ويمكن تناول مكملات الألياف الغذائية للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على الألياف بشكل مطلق من الوجبات.

شاي أخضر: قد يساعد شاي الأخضر أيضًا على تخليص القولون من الرواسب والحفاظ على سلامته، كما أن يمكنك استخدام الأعشاب، والتي تشمل السيلليوم والصبار.

آآ فوائد تنظيف القولون

يشير العديد من الخبراء في مجال تطهير القولون إلى أن طريقة العلاج هذه قد يكون لها أيضًا فوائد عديدة وهى:

فقدان الوزن الزائد. التطور العام لعملية الهضم. زيادة مستوى الطاقة والهوايات. تحسين الأفكار وتحسين الأساليب الفكرية.

لكن هذه المميزات المزعومة لا تكن موضع شك طبيًا ولم يتم إثباتها علميًا بعد، لذا يجب عليك طلب المشورة من الطبيب أولاً وقبل كل شيء.