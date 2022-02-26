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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في تأييد غير مباشر لروسيا، امتنعت دولة الإمارات والصين والهند فجر اليوم السبت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن، السفيرة لانا نسيبة إن “الإمارات تدعم وقف العنف واستئناف الحوار وإرسال المساعدات الإنسانية”، دون أن تتطرق إلى سبب امتناعها عن التصويت على القرار.

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أول دولة خليجية تعلن دعم الغزو الروسي لأوكرانيا

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وأكدت سفيرة الإمارات خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن أنه يجب الإبقاء على سبل الحوار والدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية

وأضافت المندوبة الإماراتية أنه من الضروري الامتثال للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة كأساس للحوار لحل الأزمة الأوكرانية، مناشدة حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات لكييف.

روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو)

هذا واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته الولايات المتحدة، مساء الجمعة بشأن أوكرانيا.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن 11 دولة صوتت خلال الجلسة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لصالح قرار الإدانة مقابل صوت واحد ضده، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبها نددت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، باستخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن، مؤكدة أن موسكو يمكنها استخدام حق النقض لكن ليس ضد الشعب الأوكراني.

وأضافت جرينفيلد أن مجلس الأمن متحد خلف أوكرانيا رغم انعدام المسؤولية لدى روسيا.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، قالت إنه على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب، مشيرةً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو انتهاك لمبادئ الغرب ويجب عدم السكوت عنه.