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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشر نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، رسالة مؤثرة تعليقاً على الغزو الروسي على أوكرانيا، بالتزامن مع رسائل من بطل العالم في الملاكمة، أولكسندر أوسيك، ولاعب التنس الروسي أندريه روبليف.

رونالدو يعارض الحرب على أوكرانيا

وكتب رونالدو، عبر خاصية الستوري في حسابه الرسمي على إنستغرام: “نحتاج إلى صنع عالم أفضل من أجل أطفالنا، ندعو الله من أجل السلام في عالمنا”.

بطل العالم في الملاكمة يدعو لوقف الحرب

بدوره، حث بطل العالم في الملاكمة الأوكراني، أولكسندر أوسيك، والذي تعرض لانتقادات مؤخراً لكونه لطيفًا مع روسيا، بوتين على وقف الحرب، حيث ظهر في مقطع فيديو مصور قائلاً: “نحن على أرضنا، وسندافع عنها “.

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من بينهم رونالدو.. نجوم عالم الرياضة يعارضون الحرب على أوكرانيا كل بطريقته (فيديو)

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نجم التنس الروسي يرفض حرب بلاده

ومن جانبه، فاجأ لاعب التنس الروسي، أندريه روبليف، جمهوره حيث ظهر وهو يتقدم نحو الكاميرا التلفزيونية ليكتب على شاشتها “لا للحرب من فضلك” وذلك بعد وصوله إلى النهائي في دبي، ليجدد موقفه الذي أعلنه منذ بداية الغزو على أوكرانيا.

وكان روبليف البالغ من العمر 24 عامًا، قد دعا، يوم الخميس الفائت، بعد فوزه في نصف النهائي من أجل “السلام”، معتبرًا فوزه “غير مهم” بالنظر إلى ما يحدث بعد ساعات من بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وسيخوض روبليف النهائي الاول له في دبي بعد أن خرج العام الماضي من دور الاربعة أمام مواطنه أصلان كاراتسيف الذي مضى وحقق اللقب، آملا تحقيق اللقب العاشر في مسيرته الاحترافية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم قراره في ما يتعلق بمواجهات روسيا ضمن الملحق المؤهل لمونديال قطر 2022، مؤكداً رفضه مواجهتها بسبب غزوها أوكرانيا.

ومع دخول النزاع يومه الثالث ونزوح أكثر من 50 ألف أوكراني، غرّد رئيس الاتحاد البولندي، سيزاري كوليشا، في موقع تويتر قائلاً: “انتهى وقت الكلام. حان وقت العمل. نظراً لتصعيد العدوان الروسي في أوكرانيا، لا يفكر المنتخب البولندي خوض الملحق ضد روسيا”، مضيفاً انه “القرار الصحيح الوحيد”.

وأشار إلى انه سيعمل مع الاتحادين السويدي والتشيكي (الفائز بينهما يواجه الفائز بين روسيا وبولندا في روسيا) لتقديم موقف موحد للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).