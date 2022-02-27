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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انضمّت ملكة جمال أوكرانيا السابقة أناستاسيا لينا، إلى الجيش الأوكراني لمحاربة الروس، والدّفاع عن بلدها ضد الغزو.

وبحسب التقارير، فقد تعهدت ملكة جمال أوكرانيا السابقة بالمخاطرة بحياتها للدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي لفلاديمير بوتين .

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ملكة جمال أوكرانيا السابقة تنضمّ للجيش للدفاع عن بلدها ضدّ الغزو الروسي (صور)

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وتوجت أناستاسيا لينا بمسابقة ملكة جمال أوكرانيا الوطنية وهي بعمر 24 عامًا في عام 2015، حيث تألقت بالفساتين والكعب العالي.

لكن العارضة اليوم، استبدلت أسلوب حياتها الفاتن، لتضع جسدها على المحك في أوكرانيا.

خطوة العارضة الشجاعة الانتقال إلى ساحة المعركة للدفاع عن بلدها بعيدة كل البعد عن وظيفتها السابقة التي عملت في جميع أنحاء تركيا كمديرة علاقات عامة.

تظهر صور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي، “أناستاسيا” في عتاد عسكري كامل في ساحات مشجرة وملاعب تدريب داخلية على مدار العامين الماضيين، لكنها الآن تأمل أن تكون تجربتها مفيدة.

منذ أن شن فلاديمير بوتين حربًا على أوكرانيا هذا الأسبوع ، تستخدم ملكة الجمال السابقة منصتها التي تضم أكثر من 40 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الدعم لبلدها.

وشاركت “أناستاسيا” يوم السبت، محتوى وطنيًا مختلفًا على إنستغرام بالإضافة إلى تعليقاتها الخاصة على صور الحرب.

وحذرت ملكة الجمال القوات الروسية: “كل من عبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيقتل!”.

كما عبرت منشور آخر عن فخرها بالمقاومة الأوكرانية، وقالت أناستاسيا: “جيشنا يقاتل بطريقة تجعل الناتو يتقدم بطلب لدخول أوكرانيا”.

من بين قصصها العديدة التي نشرتها على موقع إنستغرام يوم السبت، كان تشجيع متابعيها على التبرع للجيش الأوكراني.

وذكّرت أناستاسيا أتباعها بأهمية الالتزام بحظر التجول في كييف مساء السبت، والذي يتطلب “إخلاء شوارع المدينة بشكل عاجل”.

(المصدر: ديلي ستار)