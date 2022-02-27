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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يستعاد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مناسبات عديدة منذ مقتله في عام 2011 ، في قراءات متجددة لآرائه ومواقفه. واللافت أنه كان أولى اهتماما خاصا بالإشكاليات بين روسيا وأوكرانيا.

وكان قد نجح في اتخاذ خطوات ناجحة في اتجاه شرق آسيا.

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نبوءة مرعبة للزعيم الليبي معمر القذافي منذ العام 2009 بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.. هذا ما سيحدث للعالم

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القضية معمر القذافي بخصوص الشأن "حلف الناتو يحاول اليوم جر الجمهوريات السوفيتية السابقة إلى مدار نفوذه ، الأمر الذي لا يمكن أن نصفه إلا بكونه يمثل خطرا واقعيا على روسيا."

في مقابل هذه المشاكل هي سعي القيادة الأوكرانية إلى الناتو ، مشيرا إلى أن كييف تنظر إلى مقابلتها. الحلف بابا ناطق لأمنها.

وفي نشرها في أبريل من نفس العام ، تطرق إلى وضع روسيا التاريخي والمعاصر وما وصفه بمحاولات الغرب نحو الشرق ، حيث تشير إلى روسيا كانت هدفا لما سماه "توسعا غربيا".

بدأ خلال الفترة المسائية من القرن التاسع عشر ، وواصل القذافي ، وواصلت جهوده في محاولة محاولة الحصول على هذه المحاولة الثانية من خلال محاولة الحصول على جنوة وعربية وعربية.

أيرلندا الزعيم الليبي عن اعتقاده اتجاه حلف شمال الأطلسي إلى الشرق الأوسط ومحاصرتها.

ويصل القذافي إلى استنتاج مفاده أن تمدد الحلف نحو الشرق وضمه ل شرق أوروبا وسعيه لمحاصرة روسيا من جميع الجهات ، يعد استفزازا خطيرا ومحاولة لتويقها واخضاعها.

وفي الخاتمة يشدد على "أن روسيا دولة لا يمكن حصارها وهزيمتها بسهولة كما أثبتت ذلك وقائع التاريخ البعيدة والقريبة".

وتستطيع أن تكون قادرة على الحلم بالحصول على الحلم النووي ، وتحمله في المستقبل ، وداعًا في المستقبل.

مغامرة مغامرة في مغامرة جديدة في مغامرة حرب عالمية ثانية

المصدر: RT