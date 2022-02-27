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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فقدان العظام جزء لا مفر منه من الشيخوخة مثل شيب الشعر وفقدان كتلة العضلات، على الرغم من أن الخبراء يوصون بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم مثل الجبن والحليب والسردين، إلا أن دراسة حديثة تسمى فاكهة غنية بالألياف لمنع فقدان العظام.

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن يمكن للفواكه أيضًا أن تلعب دورًا في منع فقدان العظام، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Advanced in Nutrition، فإن مفتاح تحسين صحة العظام يكمن في البرقوق.

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فاكهة معروفة تمنع فقدان العظام وتحميك من الشيخوخة المبكرة ومفيدة لإدارة دهون البطن والسكر في الدم

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كيف يؤثر البرقوق على صحة العظام؟



تدعي الإحصاءات وفقا لتقرير موقع " prevention " أن النساء بعد سن اليأس لديهن أعلى معدل لفقدان العظام في العالم، كعلاج، يوصى بتناول حوالي 10 حبات من الخوخ في اليوم لمدة عام لتقليل علامات فقدان العظام - حيث أظهر القيام بذلك لمدة ستة أشهر انخفاضًا كبيرًا في إجمالي فقدان كثافة المعادن في العظام مقارنةً بأولئك الذين لا يأكلون فاكهة.

أحد أسباب حدوث ذلك هو تأثيرات البرقوق على ميكروبيوم الأمعاء - حيث تعمل قيمته الغذائية على تقليل مستويات الالتهاب في جميع أنحاء الجسم وبالتالي تقليل الأضرار التأكسدية للخلايا التي قد تؤثر على كثافة العظام، بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات أن البرقوق مفيد في إدارة دهون البطن والسكر في الدم.

ما مقدار القراصيا التي يجب تناولها لمنع فقدان العظام؟



على الرغم من أنه نادرًا ما يُنصح بالفواكه المجففة لفقدان الوزن لأنها أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، يقترح الخبراء تناول عدد صغير من البرقوق بانتظام لتقليص محيط الخصر، هذه النتائج ، وإن كانت متواضعة، إلا أنها مرتبطة بتأثير الشبع الناتج عن تناول البرقوق، بمجرد أن يستمتع الفرد بوجبة كاملة ، يتم الاعتناء بآلام الجوع وتقليل تناول السعرات الحرارية نتيجة لذلك.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ، فإن تناول كوب من البرقوق كل يوم يمكن أن يمنحك 400 سعرة حرارية، للحصول على أقصى قدر من الفوائد للعظام ودهون البطن ، أوصى باحثو الدراسة بدمج البرقوق مع الفواكه والخضروات الطازجة للحصول على أفضل النتائج.