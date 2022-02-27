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صنعاء - ميسرا اسماعيل - علاج حساسية الصدرية نهائيا

الحساسية الصدرية من الأمراض التي يمكن أن تصيب العديد من الأشخاص نتيجة لعدة عوامل مختلفة ولذلك قد يبحث البعض عن علاج حساسية الصدرية نهائيا من خلال الأعشاب دون استعمال الأدوية.

أسباب حساسية الصدر

هناك العديد من الأمور الهامة التي يمكن أن تتسبب في ظهور أعراض الحساسية الصدرية بشكل كبير على المريض وتساعد في تهيج الجهاز التنفسي للمريض ولذلك يجب أن نتعرف عليها أولا قبل أن نقوم ب علاجحساسية الصدرية نهائيا ومن أهمها ما يلي:

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وداعًا للربو وأدوية البخاخ .. إليكم أعشاب طبيعية تعالج مشاكل حساسية الصدر نهائيًا

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التعرض للغبار والأتربة والدخان يعتبر من الأمور التي تؤدي لتهيج الجهاز التنفسي.

استنشاق الروائح والعطور خصوصًا الأنواع الرديئة منها المصنوعة بمواد كيميائية تؤثر على الجهاز التنفسي بشكل كبير.

تعرض الجهاز التنفسي إلى العدوى مثل الإصابة بالالتهاب الرئوي أو نزلات البرد المتكررة.

العوامل الجوية المختلفة تعتبر من الأمور التي تساهم في ظهور الحساسية الصدرية مثل البرودة والحرارة والتفاوت بين درجاتها.

الشعور بالكثير من التغيرات والاضطرابات النفسية المختلفة مثل القلق والعصبية وغيرها يؤدي لظهور أعراض الحساسية لدى الكثير من الأشخاص.

ممارسة التمارين الرياضية العنيفة لفترات طويلة.

ممارسة مجهود يومي كبير دون أخذ قسط كافي من الراحة على المدى الطويل يسبب الإصابة بحساسية الصدر.

حشرات المنزل مثل الصراصير.

بعض أنواع الأطعمة مثل الحليب البقري والبيض والقمح وفول الصويا والفول السوداني وغيرها.

تناول بعض أنواع العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب.

وبعد أن بينا أهم الأسباب الرئيسية التي تساعد في ظهور حساسية الصدر من خلال هذا المقال على موقع المواطن سنوضح طريقة علاج حساسية الصدرية نهائيا بالأعشاب إضافة إلى طرق الوقاية من أعراض الحساسية وغيرها من الأمور الهامة التي تتعلق بحساسية الصدر وللتعرف على كل ذلك يمكنك متابعة السطور القادمة.

أعراض حساسية الصدر

قبل أن نوضح علاج حساسية الصدرية نهائيا بالأعشاب يجب أن نبين أهم الأعراض الشائعة التي تنتج عنها وهي كالتالي:

التهاب الأنف المتكرر مثل سيلان الأنف أو الحكة بالعينين والأنف أو الفم.

الشعور بصفير وسعال.

التهاب الفم وشعور بألم في الحلق أو فقد الصوت.

الشعور بقيء وغثيان متكرر.

الإصابة بإسهال.

الإصابة بطفح جلدي واحمرار أو ظهور بعض البثور والنتوءات على البشرة.

الإصابة باحتقان الأنف.

العطس المتكرر.

الشعور بألم وضغط على منطقة بشرة الوجه.

اسمرار ما تحت العينين.

حدوث تنقيط أنفي خلفي.

وجود صعوبة عند التنفس.

وجود مشاكل في النوم تنتج عن صعوبة التنفس أو عدم الشعور بالراحة أثناء النوم.

سوء الحالة الصحية عند الإصابة بنزلات البرد كالإصابة بالسعال الشديد والصفير الذي يظهر عند التنفس.

طريقة علاج حساسية الصدرية نهائيا بالأعشاب

هناك الكثير من الأعشاب الطبيعية التي يمكنها ان تعالج أعراض الحساسية بشكل كبير ومنها ما يلي:

الزنجبيل

الزنجبيل أحد الأعشاب الهامة التي تساهم في تقليل الالتهابات بشكل كبير مما يساعد على علاج أعراض الحساسية الصدرية وقد أكدت الكثير من الدراسات الطبية في المجال العشبي أن مكملات الزنجبيل تعد أحد الأشياء الهامة التي تقلل من أعراض الربو إلا أنها لا يمكن اعتبارها حل نهائي للربو.

فهو يعتبر أحد العلاجات المساعدة التي تقلل من الأعراض ولكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل أساسي في علاج الربو.

شاي الأعشاب الصيني

ابتكرت الصين نوع من أنواع الشاي العشبي الذي يساعد في التقليل من أعراض الحساسية بشكل كبير وهو مكون من ثلاث أعشاب متنوعة وهي العرق سوس الصيني ونبات الصفيراء وعشبة الريشي.

وهذه الأعشاب تعتبر من الأشياء الجيدة التي تساهم في علاج بعض الأعراض مثل ضيق القصبة الهوائية وعلاج الالتهابات وتساعد في ضبط معدل خلايا المناعة.

كما أنه يساعد على رفع نسبة الكورتيزون في الجسم ويساعد أيضًا على التقليل من انقباض العضلات الذي ينتج عن الاستيل كولين ويؤدي أيضًا لارتخاء العضلات الملساء في الجسم وقد يساعد ذلك في التخلص من أعراض الحساسية الصدرية وعلاجها بشكل فعال.

الكركم

الكركم من العناصر الفعالة التي يمكن أن تساعد في علاج الحساسية بشكل كبير لأنها من الأشياء التي تحتوي على الكثير من مضادات الحساسية إضافة لذلك فهو من المواد التي يكون له دور فعال وكبير في التخلص من الآثار الجانبية المصاحبة للربو وذلك وفقًا للعديد من الدراسات الطبية الحديثة.

نبات الزعتر

الزعتر يعتبر من العلاجات العشبية الهامة للكثير من الأمراض فهو من العلاجات الهامة لالتهاب الحلق كما انه يقلل من السعال ويساعد أيضًا في علاج الربو والتخلص من التهاب الشعب الهوائية والجهاز التنفسي كما أن الزعتر يعتبر من المضادات الحيوية كما أنه مضاد للالتهابات.

وشاي الزعتر يعد من أهم العناصر الطبيعية التي تقلل من أعراض الربو وتساعد في التخلص من مشاكل التنفس بشكل عام إضافة لذلك يمكنك استعمال زيت الزعتر حيث أنه أحد المواد الهامة المضادة للميكروبات والجراثيم.

الوقاية من ظهور اعراض حساسية الصدر

هناك عدة نصائح هامة عليك مراعاتها للسيطرة على أعراض حساسية الصدر بشكل كبير وعلاج حساسية الصدرية نهائيا والحد من ظهورها ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

حاول بقدر الإمكان أن تتجنب التعرض للأشياء التي تثير الحساسية لديك مثل الغبار والأتربة والحشرات والروائح النفاذة وغيرها.

إن كنت لا تعلم ما هي الأشياء التي تثير الحساسية لديك يمكنك التعرف على هذا الأمر بواسطة الطبيب المعالج.

احرص على تناول الأدوية التي سيصفها لك الطبيب للتخفيف من حدة أعراض الحساسية مثل مضادات الهيستامين والبخاخات وقطرة العين وغيرها.

إن كنت غير قادر على تجنب المسببات الرئيسية للحساسية فسوف يصف لك الطبيب تطعيم ضد الحساسية ليساعد في التقليل من تأثير العوامل الخارجية على المريض.