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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فيتامين ب 12 المعروف أيضًا باسم كوبالامين، هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي وتقوية جهاز المناعة في الجسم، يوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة المشتقة من النباتات والدواجن والمأكولات البحرية وغيرها، يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 الإرهاق والتعب والخمول ، من المهم استهلاك كميات كافية من فيتامين ب 12 في جميع الأوقات، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

سبعة أطعمة غنية بفيتامين ب 12:

1 – السمك:



السمك مصدر غني بفيتامين ب 12، يمكنك تناول التونة والسلمون والسردين والسلمون وغيرها الكثير وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، فإن كوبًا أو 150 جرامًا من السردين المصفى يوفر 554٪ من فيتامين ب 12 ، ويقدم السلمون كمية عالية من البروتين ، مع حوالي 40 جرامًا في نصف فيليه (178 جرامًا

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وداعا للخمول ..7 أطعمة غنية بفيتامين B12 تمدك بالطاقة الضرورية لجسمك

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2- الحليب:



يعتبر الحليب أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب 12، هذا هو السبب في أن الخبراء يقترحون الاستهلاك اليومي للحليب لمنع نقص فيتامين ب 12. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر أيضًا مصدرًا موثوقًا به لكل من الكالسيوم وفيتامين د. غالبًا ما يُقترح على النباتيين استبداله بحليب الصويا، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يوفر كوب واحد من حليب الصويا 45 ٪ من فيتامين ب 12 الموصى به.

3 – الزبادي:



يعرف الزبادي أيضًا بمنتجات الألبان المشهورة الأخرى بأنه يحملك بكمية جيدة من فيتامين ب 12. كما أنه غني بالكالسيوم وفيتامين د والبروبيوتيك الأخرى

4- بيض:



يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتينات والفيتامينات الكاملة - وخاصة فيتامين ب 12 و ب 2، فإن بيضتين كبيرتين مسلوقتين تقترب من 1.6 ميكروجرام من فيتامين ب 12.

5- الحبوب المدعمة:



تعتبر الحبوب المدعمة أفضل طريقة للنباتيين للحصول على مدخولهم اليومي من فيتامين ب 12، الأطعمة مثل الحبوب والخميرة الغذائية هي بعض من المصادر الرائعة لفيتامين ب 12 للنباتيين.

6 – دجاج:



بالإضافة إلى محتواه الغني بالبروتين ، يحتوي الدجاج أيضًا على فيتامين ب 12، فإن 75 جرامًا من الديك الرومي أو الدجاج المشوي يلبي 0.3 ميكروجرام من فيتامين ب 12.

7- الخميرة الغذائية:



هذا هو الغذاء المفضل لجميع النباتيين ، قد تحتوي ملعقتان كبيرتان أو 15 جرامًا من الخميرة الغذائية على ما يصل إلى 733 ٪ من القيمة اليومية لفيتامين ب 12.