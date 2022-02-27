نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الجامعات السعودية تحقق تقدما كبيرا في تصنيف مجلة “تايمز” العالمية للتعليم العالي بنسبة 50 #1642; على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حققت الجامعات السعودية تقدما متميزا في تصنيف المملكة المتحدة “تايمز” للتعليم العالي (THE) لأفضل الجامعات الناشئة في العالم، حيث دخلت قائمة التصنيف في عام (2022)، 12 جامعة سعودية، مقارنة بـ 7 جامعات في العام الماضي.

وقدرت هذه الزيادة بنسبة 70٪، مما يضمن حصول هذه الجامعات، على رتب متقدمة تتراوح بين 36 و400 جامعة من بين أفضل 400 جامعة في القائمة التي تضم أكثر من 790 جامعة.

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وفي وقت سابق من هذا العام، صُنفت 15 جامعة سعودية ضمن أفضل الجامعات العالمية، مقارنة بـ 10 جامعات في عام 2021، بزيادة قدرها 50٪، بينما تقدمت 11 جامعة وحسنت ترتيبها.

وذكر موقع “THE” عند إطلاق تصنيفه أن السعودية،احتلت المرتبة الأولى في العالم مع تحسن بنسبة 35٪ في الاستشهادات لنتائج أبحاثها.

وتستند منهجية تصنيف “THE” إلى تقييم الجامعات كثيفة البحث في جميع مهامها الأساسية: التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية، مع إعادة معايرة الترجيحات لتعكس صورة مهام الجامعات الناشئة.

ويعتمد التصنيف على 13 مؤشرا كمعيار لتوفير المقارنة الأكثر شمولا وتوازنا ويتمتع بثقة الطلاب والأكاديميين وقادة الجامعات والصناعة والحكومة.





يتم تجميع جميع مؤشرات الأداء في خمس مجموعات، على النحو التالي:

1- التدريس (بيئة التعلم).

2- البحث (الحجم، والدخل، والسمعة).

3- الاستشهادات (تأثير البحث).

4- التوقعات الدولية (الموظفين والطلاب والبحوث).

5- نقل المعرفة (دخل الصناعة).