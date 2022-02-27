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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هناك الكثير من الرجال يتلاعبون بالكلمات ولا يحددون ما هو هدفهم بالضبط في علاقاتهم، مما يجعل العديد من الفتيات يتساءلن عن كيفية معرفة ما إذا كان شخص ما يعجب بها حقا وليس مجرد استغلال لمشاعرهن، لذا يستعرض «هن» مجموعة من العلامات التي تحدد لك موقفك في علاقتك، وتكشف لك هل يحب الرجل أم لا، وفق موقع yourtango.

علامات على حب الرجل لكِ

يكشف طبيعته الحقيقة أمامك

قد يضطر بعض الرجال إلى ارتداء أقنعة مختلفة للتعامل مع العالم الخارجي، لكن معك لن يتعامل إلا بشخصيته الحقيقية، وسيرى أنه لا توجد حاجة لإخفاء أي من عيوبه أمامك.

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7 علامات تدل على أن الرجل يحبك من قلبه ولن يخبي عنك سر

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يتقبلك كما أنت

ويستمع لك ولن يطلب منك أبدًا التغيير لأنه لا يفكر فيك على أنه شيء يحتاج إلى تحسين، فهو يتقبلك كما أنت، ومع ذلك لن يسمح لك بأن تخدعي نفسك وسوف يتدخل عندما تحتاجين إلى مساعدة عن طريق تقديم النصيحة.

لا يخفي أي أسرار عنك

يرتاح بما يكفي معك حتى لا يخفي أي شيء، كما أنه يحترمك بدرجة كافية حتى لا يسبب لك أي حزن، ويثق بك وبعلاقتكما ما يجعله يكشف عن كل شيء يخصه بسهولة.

أفعاله أقوى من أقواله

يكون صريح دائمًا بشأن ما يكنه لك، ولا توجد تلميحات متناثرة هنا وهناك غرضها أن تبقيك على اتصال به فقط، كلماته وسلوكه سوف تثبت لك مشاعره دائما.

يقلق بشأن راحتك

إذا رأى أنك متعبة للغاية بعد يوم طويل سوف يتطوع بالقيام ببعض المهام بدلا منك، وإذا كان يعلم أنك بحاجة إلى شيء ما سيحاول الحصول عليه من أجلك، وسوف يعتني بالأشياء الصغيرة التي تسهل عليك حياتك.

يعرف زوقك جيدًا

يضع احتياجاتك ومفضلاتك في الاعتبار عندما يبحث عن هدية لك، إذا رأى شيئًا تريديه أو تحتاجي إليه، فسوف يحصل عليه من أجلك، حتى أنك ستندهشي من الطريقة التي تجعله يتذكر بها التفاصيل الصغيرة المتعلقة بك.

يطلب نصيحتك

من المؤشرات التي تثبت حب الرجل لك دون حتى الإفصاح، وتعد دليلا على علاقة قوية بينكما، هو ثقته بك والإفصاح لك عن خططته قصيرة وطويلة الأجل، مع وضعك في الاعتبار.