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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تجري الآن الحلقة الأخيرة من برنامج بوليفارد المواهب، وتم فيها الإعلان عن سالم الحمد بطل البرنامج بعد رحلة طويلة من العمل الشاق والسعي المستمر لتطوير قدرات ومهارات مجموعة من المواهب الشابة؛ ليكونوا بمثابة بذرة جديدة ناجحة تغرس في عالم الفن والغناء بوطننا العربي.

تم عرض الحلقة الأخيرة والبث المباشر من برنامج بوليفارد المواهب في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة mbc، على أن يتم القيام بعرض حلقة خاصة عن كواليس المتسابقين ورحلتهم خلال البرنامج على قناة إم بي سي 4 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

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عاجل: سالم الحمد يفوز الليلة في ختام مشوار بوليفارد المواهبب بالعاصمة السعودية الرياض

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نهائي برنامج بوليفارد في موسم الرياض

من المنتظر أن يتم التنافس في الحلقة الأخيرة بين أربعة مشتركين، ينتمي كل اثنين منهم إلى فريق وهم كالتالي:

فريق حسن طالب ويتنافس فيه:

سالم الحمد.

عزيز مامي.

فريق حمدي بدر ويتنافس فيه:

زينب حسن.

بدر حكيم.

من الجدير بالذكر أن تصويت الجمهور هو الحكم النهائي في حلقة الليلة وهو القادر على تحديد الفائز في الموسم الأول من برنامج بوليفارد المواهب، فبعد رحلة طويلة من التحديات يتم الإعلان الليلة عن فائز واحد باللقب.

وفي سياق متصل، يذكر أن برنامج بوليفارد يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض والذي يأتي تحت رعاية معالي المستشار تركي آل شيخ، فقد تم إطلاق البرنامج بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض خلال شهر نوفمبر الماضي ليكون بمثابة برنامج فني يعمل على اكتشاف المواهب وتدريبها وإخراجها للنور بالشكل السليم.