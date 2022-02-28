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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو متداول صاروخ منغرس في أرضية منزل سكني من الداخل بمدينة خاركوف الأوكرانية.

وأظهر الفيديو صاروخاً منغرساً داخل غرفة بمنزل سكني والأثاث مدمراً نتيجة القصف، رغم أن الدفاع الروسية تعهدت بعدم المساس بالمنشآت المدنية بأوكرانيا.

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صاروخ روسي ينغرس داخل غرفة سكنية بمدينة خاركوف الأوكرانية ... شاهد ماذا فعل؟

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وتعرضت مدينة خاركوف ثاني أكبر المدن الأوكرانية بعد العاصمة كييف لقصف عنيف صباح اليوم الإثنين من قبل القوات الروسية.

وأعلن مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولياك لـ"رويترز" في رسالة نصية، الإثنين، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت بالفعل، في موقع على الحدود مع بيلاروسيا.

وكانت أوكرانيا قالت في وقت سابق إن وفدا تابعا لها وصل إلى الحدود البيلاروسية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب الروسي لإنهاء الغزو الذي بدأ الخميس.