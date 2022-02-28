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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم شائعًا إلى حد ما في المملكة المتحدة ، وغالبًا ما لا تظهر عليه أعراض. ومع ذلك ، إذا حدث مرض الشريان المحيطي (PAD) فإنه يمكن أن يسبب عددًا من الأعراض عند منع تدفق الدم في الشرايين إلى أجزاء معينة من الجسم.

تلاحظ NHS أن PAD هي حالة شائعة حيث يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تقييد إمداد الدم. وتقول إن الحالة عادة ما تكون ناتجة عن تراكم الترسبات الدهنية ، والتي تتكون من الكوليسترول و "مواد النفايات الأخرى". في بعض الحالات ، يمكن أن تظهر علامات اعتلال الشرايين المحيطية على أصابع قدميك.

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3 علامات على اصابع قدميك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. لا تتجاهلها

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تقول NHS: "غالبًا ما تتطور أعراض اعتلال الشرايين المحيطية ببطء ، بمرور الوقت. إذا تطورت الأعراض بسرعة ، أو ساءت فجأة ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا ".



يقول Healthline أن أعراض PAD المبكرة قد تشمل التشنج ، والألم ، والتعب ، والألم في الساقين أثناء النشاط أو التمرين ، ويسمى العرج المتقطع ، وعدم الراحة في الساقين والقدمين.

يقول الموقع أنه مع تقدم اعتلال الشرايين المحيطية ، "تحدث الأعراض بشكل أكثر تكرارًا وحتى عندما تكون في حالة راحة".

تشمل الأعراض اللاحقة التي قد تحدث بسبب انخفاض تدفق الدم العديد من الأعراض على أصابع قدميك.

إنها الإحساس بالحرقان في أصابع قدميك ، وأظافر أصابع القدم السميكة ، وأصابع القدم التي تتحول إلى اللون الأزرق.

يلاحظ Healthline أن العلامات الأخرى تشمل ترقق ، شحوب ، أو لمعان على جلد الساقين والقدمين وموت الأنسجة الناجم عن نقص إمدادات الدم ، تسمى الغرغرينا.

قد تجد أيضًا أن لديك تقرحات في الساقين والقدمين لا تلتئم أو تلتئم ببطء شديد ، وألم في الساق لا يزول أثناء الراحة ، وانخفاض نمو الشعر على الساقين ، وانخفاض في درجة حرارة جسمك. أسفل الساق أو القدم ، مقارنة بالساق الأخرى.

يحذر الموقع الصحي من أن "الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية لديهم مخاطر أعلى للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو بتر أطرافهم".

على الرغم من ذلك ، لا يميل ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى التسبب في أعراض ، لذلك يجب عليك معرفة ما إذا كنت مصابًا به من خلال فحص الدم.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر من شخصين من بين كل خمسة أشخاص في إنجلترا يعانون من ارتفاع الكوليسترول "مما يعرضهم لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب".

ويضيف أن حوالي 6.5 مليون بالغ في إنجلترا يتعاطون حاليًا أدوية لخفض الدهون مثل الستاتين.

العقاقير المخفضة للكوليسترول هي أكثر الأدوية شيوعًا لارتفاع الكوليسترول ، وفقًا للخدمات الصحية ، وتعمل عن طريق تقليل كمية الكوليسترول التي ينتجها جسمك.

لحسن الحظ ، فإن تغيير ما تأكله ، وزيادة نشاطك ، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان في إعادة الكوليسترول إلى المستوى الصحي.

تقول مؤسسة Heart and Stroke Foundation في كندا: "كقاعدة عامة ، ابتعد عن الأطعمة المعالجة للغاية ، حتى لو كانت تحتوي على نسبة أقل من الدهون. غالبًا ما تكون الأطعمة قليلة الدسم أو الأطعمة التي تعتمد على الحمية محملة بالسعرات الحرارية والصوديوم والسكر المضاف ".

تقول إنها فكرة جيدة أيضًا أن تضيف المزيد من الخيارات النباتية مثل الفول والعدس والتوفو والمكسرات إلى خطط وجباتك الأسبوعية ، و "اعتد على ملء نصف طبقك بالخضروات والفاكهة".

تلاحظ NHS أن هناك نوعين رئيسيين من الدهون ، المشبعة وغير المشبعة. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة إلى رفع مستوى الكوليسترول في الدم.

يقول الجسم الصحي إن معظم الناس في المملكة المتحدة يأكلون الكثير من الدهون المشبعة. إذا كان عمرك يتراوح بين 40 و 74 عامًا ، فيمكنك فحص مستوى الكوليسترول لديك كجزء من فحص NHS Health Check.

توصي مؤسسة القلب البريطانية (BHF) جميع البالغين بإجراء فحص للكوليسترول في أي عمر ، حتى لو شعروا بصحة جيدة. يجب تكراره كل خمس سنوات - أو أكثر إذا كان الاختبار غير طبيعي.



يقيس اختبار الدم للكوليسترول مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول LDL وكوليسترول HDL وإجمالي نسبة الكوليسترول إلى HDL.

يجب أن يكون إجمالي الكوليسترول لديك 5 مليمول / لتر أو أقل للبالغين الأصحاء أو 4 مليمول / لتر أو أقل للأشخاص المعرضين لخطر كبير.

المصدر: اكسبريس