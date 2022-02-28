نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السيسي يهاجم عادل إمام بسبب فيلم شهير عن الإرهاب!.. فيديو صدم المصريين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيلم "الإرهاب والكباب" للزعيم عادل إمام، الذي عام عام 1992، حيث اعتبر أنه جعل البلد خصما للمواطن.

وقال السيسي في مقطع مصور: "فيلم الإرهاب والكباب صور المواطن بيشتكي وخلى البلد تظهر كخصم ومخلاش السلبية خصم، ومخلاش المواطن اللي مابيشتغلش هو اللي خصم، ولما حولت البلد لخصم بعض الناس في 2011 هدوها، ولولا فضل الله علينا وكرمه كانت هتبقى زي كل البلاد اللي أنتم شايفينها مقامتش تاني، اللي بيروح مابيرجعش، ولكن الله أفاض علينا بكرمه مش معقول نفضل زي ما إحنا بقا بعد كدا".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

السيسي يهاجم عادل إمام بسبب فيلم شهير عن الإرهاب!.. فيديو صدم المصريين

3 علامات على اصابع قدميك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. لا تتجاهلها

صاروخ روسي ينغرس داخل غرفة سكنية بمدينة خاركوف الأوكرانية ... شاهد ماذا فعل؟

شاهد.. لحظة تفجير سدّ أوكراني قطع المياه عن القرم الروسية 8 سنوات

علامات مبكرة تشير لأكثر السرطانات شيوعاً وانتشاراً..انتنه لها

رئيس دولة يطالب باستقالة وزير دفاعه بسبب موقفه من غزو روسيا لأوكرانيا

شاهد..مواجهة غريبة بين سائق أوكراني وجنود روس بعد ان نفد وقود دبابتهم..وتفاعل كبير في مواقع التواصل (فيديو)

لا للامساك والغازات المزعجة..كيف نحافظ على “القولون” سليماً ونظيفاً؟

ستصدمك.. الأسماك الدهنية تحميك من القاتل الأول في العالم

عاجل..رئيس أوكرانيا يدعو الجيش الروسي الانسحاب قبل مقتلهم ويقدم على خطوة فورية مع أوروبا

4 أسباب تؤدي إلى ظهور الكلف في بشرتك.. عليك تجنبها

رغم فوائدة المذهلة..هذه الفئة من الناس ممنوعون من تناول الطماطم..تسبب اضرار خطيرة

لأصحاب الضغط المرتفع.. مكملات عشبية تخفض ضغط الدم فوراً

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يسبب النوبات القلبة والسكتات الدماغية..نوع من المكسرات يمنع ذلك ويشفيك من انسداد الشرايين وتصلبها

احذروه.. مشروب شائع خطير يدمر الكلى والكبد..اليك بدائلة الصححية

النعاس ليس المتهم الوحيد..أسباب خطيرة أخرى لكثرة التثاؤب تنبه لها

بحث طبي جديد.. تمرين بسيط وشائع يحمي من السكتة الدماغية والذبحة القلبية

دفعت روسيا الملايين لاغتيالها .. من هي أمينة آكويفا الشيشانية المسلمة التي هزت جيش بوتين؟ (فيديو)

عليك ممعرفتها لتلقي العلاج في الوقت المناسب..علامات مبكرة لأخطر انواع السرطانات تنبه لها

أسباب صادمة وغير متوقعة..ستجعلك تضعين كأس من الخل إلى جانب الموقد

بدون تكليف او عناء..العلماء يكشفون عن طريقة سهلة و"غير متوقعة" لإنقاص الوزن بسرعة فائقة!

هذا النوع من الخضار يساعد على التخلص من الكوليسترول الضار ويعزز عمل الجهاز الهضمي ويحسن الذاكرة والتركيز

للرجال..6 عادات يومية تدمر الصحة الجنسية فاحذروها

طبيب أعصاب يحذر من النوم على هذه الأشياء تسبب مخاطر صحية وشيكة

4 علامات على وجود انخفاض شديد فى فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها قبل فوات الأوان

شاهد بالصور ..استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

مش لاقي آكل وأعلم وأسكن

واستكمل: "أقابل الناس تقولي زعلانة منك، طب ليه؟ أنا عندي 6 عيال، أه والله، قلت لهم طب أنا عندي 100 مليون، أنت عندك 6 ومش قادرة، بقول ده لكل اللي بيسمعنا، اللي بيقول انتوا ليه مش بتدوا حقوق الناس، حقوق إيه؟ أنا مش لاقي أكل، مش عارف أعلم وأعالج واشغل وأسكن، روحوا المرج والمطرية والخصوص، شوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي إيه، دي بلادنا".

وواصل: "يا اللي في الجامعة والكنيسة والمسجد، انزلوا شوفوا البلد، أنا علشان أفتح شارع، بشيل 1000 بيت علشان الناس تمشي في حتت محدش يمشي فيها، طيب أنت إيه حكايتك النهاردة، بقول كده علشان دي بلدنا كلنا".