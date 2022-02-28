نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ما هي مواعيد النوم الأمثل لصحة القلب؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تبين لباحثين في جامعة الطب بهارفارد الأمريكية أن الأشخاص الذين يأوون إلى الفراش ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساءً أقل عرضةً للإصابة بأمراض القلب من الذين ينامون في وقت باكر أو متأخر أكثر. وأجرى الباحثون الدراسة التي نشرت نتائجه في مجلة " European Heart Journal–Digital Health" على 88 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و79 عاماً.

وقد تم وضع أجهزة على معصم اليد لتعقب نومهم واستيقاظهم حتى أسبوع. بعدها قام الباحثون بوضع أسئلة تقييم واستبيان عاداتهم الصحية ونمط حياتهم. وتم كذلك تتبع تاريخ إصابتهم بالذبحة الصدرية والقلبية وأمراض الشرايين والأوعية لمدة تعود لستة أعمار تقريباً. وتبين لهم مقارنة بالذين ينامون بين العاشرة والحادية عشرة، أن معدل الإصابة بأمراض القلب أعلى ب 25 بالمئة لدى الذين ينامون في منتصف الليل أو في وقت متأخر أكثر، أي بنسبة 12% أكثر من الذين ينامون عند الساعة الحادية عشرة، وبنسبة 24 بالمئة أكثر من الذين يذهبون للنوم قبل الساعة العاشرة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

وداعًا لارتفاع الكوليسترول الضار.. 4 أطعمة ينهي معاناتك تمامًا (لا تهملها)

ستفاجئك.. ماء سلق القرنبيط لها فوائد مدهشة للشعر لاحتواها على العناصر الغذائية الهامة لصحته

حادثة نادرة.. فتاة مصرية تخلع زوجها بسبب "أصوات غريبة"..لن تصدق ردة فعل الزوج عندما علم بالامر

طلقها وظل يعاشرها 12 سنة دون علمها وحينما اكتشفت الأمر كانت صدمة العمر

إلهام شاهين تكشف سبب عدم إنجابها وترفض التبرع بثروتها

ما هي مواعيد النوم الأمثل لصحة القلب؟

السيسي يهاجم عادل إمام بسبب فيلم شهير عن الإرهاب!.. فيديو صدم المصريين

3 علامات على اصابع قدميك تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. لا تتجاهلها

صاروخ روسي ينغرس داخل غرفة سكنية بمدينة خاركوف الأوكرانية ... شاهد ماذا فعل؟

شاهد.. لحظة تفجير سدّ أوكراني قطع المياه عن القرم الروسية 8 سنوات

علامات مبكرة تشير لأكثر السرطانات شيوعاً وانتشاراً..انتنه لها

رئيس دولة يطالب باستقالة وزير دفاعه بسبب موقفه من غزو روسيا لأوكرانيا

شاهد..مواجهة غريبة بين سائق أوكراني وجنود روس بعد ان نفد وقود دبابتهم..وتفاعل كبير في مواقع التواصل (فيديو)

لا للامساك والغازات المزعجة..كيف نحافظ على “القولون” سليماً ونظيفاً؟

ستصدمك.. الأسماك الدهنية تحميك من القاتل الأول في العالم

عاجل..رئيس أوكرانيا يدعو الجيش الروسي الانسحاب قبل مقتلهم ويقدم على خطوة فورية مع أوروبا

4 أسباب تؤدي إلى ظهور الكلف في بشرتك.. عليك تجنبها

رغم فوائدة المذهلة..هذه الفئة من الناس ممنوعون من تناول الطماطم..تسبب اضرار خطيرة

لأصحاب الضغط المرتفع.. مكملات عشبية تخفض ضغط الدم فوراً

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يسبب النوبات القلبة والسكتات الدماغية..نوع من المكسرات يمنع ذلك ويشفيك من انسداد الشرايين وتصلبها

احذروه.. مشروب شائع خطير يدمر الكلى والكبد..اليك بدائلة الصححية

ولا تشير نتائج الدراسة أن الخلود إلى النوم في أوقات مبكرة أو متأخرة أمر يعزز أمراض القلب، إلا أن أوقات النوم غير التقليدية قد تسبب اضطراباً في الساعة الداخلية للجسم القائمة على مبدأ ال24 ساعة أو الساعة اليوماوية التي تلعب دوراً أساسياً في تنظيم وظائف الجسم. أما الناس الذين يبقون مستيقظين لما بعد منتصف الليل يعانون من مخاطر أكبر لأنهم أقل عرضةً لشمس الصباح الأمر يعيد ضبط ساعة الجسم بحسب ما يقول الباحثين.