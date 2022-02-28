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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سر رفضها للإنجاب خاصة أنها تعرضت للإجهاض من قبل وأوضحت موقفها من تبني الأطفال والتبرع بثروتها للجميعات الخيرية بعد وفاتها.

إلهام شاهين تكشف سبب رفضها الإنجاب

وفي حوار لها في برنامج حبر سري، أوضحت إلهام شاهين أنها لم تفكر من قبل في تبني الأطفال خاصة أنها تعتبر أن الأطفال مسؤولية كبيرة ولا تستطيع تحملها.

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إلهام شاهين تكشف سبب عدم إنجابها وترفض التبرع بثروتها

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وأكدت إلهام شاهين عدم ندمها على الإجهاض، قائلة: "مفكرتش أتبنى أطفالًا دي مسؤولية وأنا مش قدها ومش ندمانة على إجهاض الأطفال والأطفال مسؤولية كبيرة".

ولفتت إلهام شاهين إلى أنه تحب الأطفال بشدة ولا تستطيع أن ترى الأطفال في ضعف أو خطر، معلقة: "الحاجات اللي فيها ضعف أو خطر على الأطفال مش بستحمل وبخاف عليهم بزيادة ودنيتي بتدمر من ضعف الأطفال".

وتابعت: "صفة الأمومة يقدر الشخص يمارسها مع كل اللي حوله والقدر بيجب أطفال والأمومة مش سن والأمومة عطاء وحب الخير للأبناء أكثر من الأنفس".

إلهام شاهين ترفض التبرع بثروتها

ورداً على موقفها من البترع بثروتها للجميعات الخيرية وإعلانها التبرع بأعضائها بعد الوفاة للمرضى، أوضحت إلهام شاهين أنها لم ترزق بأطفال لكن لديها عائلة تستحق أن ترث ما تبقى من أموالها بعد وفاتها.

ورفضت إلهام شاهين التبرع بأموالها، معلقة: "لن اكتب جزء من ثروتي للأعمال الخيرية والأبحاث العلمية لأن عندي ورثة يورثوني وعندي عائلة هذا حقها أن يورثوا".

وحول التبرع بالأعضاء، أشارت إلى أنها تعتبر صدقة جارية، مؤكدة أنها سجلت قرارها بالتبرع بالأعضاء في الشهر العقاري، قائلة: "قررت التبرع بالأعضاء إذا كانت سليمة فده صدقة جارية وعملت في الشهر العقاري تسجيل لده وعملت فيديو صوت وصورة".

وتابعت: "التبرع بالأعضاء هيخدم البشرية وكل الدول المتحضرة عندها القانون ده واحنا بننقذ أرواح ناس من الألم، والناس اللى بيقولوا حلال وحرام كل الشيوخ قالوا ده حلال وصدقة جارية وعمل خير واسألوا الشيخ خالد الجندي وسعد الهلالي والدكتور احمد سلومة وكلهم شيوخ أجلاء.

وعلقت إلهام شاهين على الخيانة الزوجية ورأيها في استكمال المرأة حياتها مع زوجها رغم معرفتها بالخيانة بحجة وجود الأطفال، منتقدة هذا الأمر، قائلة: "أنا ضد استكمال الزواج مع الخيانة والست اللي تعمل كده دي تبقى ست مش عندها دم، والست ممكن تسامح في الخيانة لو الزوج مش فارق معاها ومش بتحبه اللي مش بتغير على الراجل مش بتحبه".