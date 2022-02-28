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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في واقعة غريبة من نوعها ومذهلة أصيبت سيدة بريطانية بصدمة شديدة حينما علمت أن زوجها قام بتطليقها دون أن تعلم من 12 عام بعد زواج استمر 30 عاما ولم يخبرها أنه اتخذ تلك الخطوة وكان يعيش معها رغم زواجه مرة آخرى.

وحسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت»، فإن سيدة بريطانية بالغة من العمر 49 عاما، اكتشفت أن زوجها البالغ من العمر 50 عاما، طلقها وتزوج مرة آخرى دون علما بعد أن عاشا سويا لمدة 30 عاما.

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طلقها وظل يعاشرها 12 سنة دون علمها وحينما اكتشفت الأمر كانت صدمة العمر

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وكانت صدمت السيدة عندما علمت الزوجة أن زوجها الذي انفصل عنها منذ 2009، بأنه قام بتطليقها وقام بتزوير توقيعها على الأوراق والمستندات الرسمية وذلك أثناء فترة الانفصال.

وأصيبت السيدة بصدمة نفسية، بعدما علمت أن زوجها انتهى من إجراءات الطلاق منذ 12 عاما، وقام بتزوير توقيعها على الأوراق الرسمية المطلوبة لإتمام الطلاق بشكل هادئ و حتى يتمكن من الزواج مرة آخرى وبالفعل قام بالزواج من سيدة آخرى و لكنه لم يخبرها.

والسيدة اكتشفت أن زوجها قام بإنهاء إجراءات الطلاق دون أن يخبرها، وأنه كان يعيش معها وكأن شيئا لم يحدث على الإطلاق ويحضرا معا المناسبات والإحتفالات ولم يخبرها أنه أنهى إجراءات الطلاق وأنه يعيش معها بدون أي صفة.