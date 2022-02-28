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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أطلقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تصريحاً مفاجئاً وغريباً بالتزامن مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلنت تراس، في تصريحات لـ"بي بي سي" أمس الأحد، أنها ستدعم البريطانيين الذين يريدون الذهاب إلى أوكرانيا للانضمام إلى القتال ضد الروس.

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عاجل : أول دولة أوروبية تعلن عزمها إرسال مقاتلين إلى أوكرانيا لقتال الجيش الروسي

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وأضافت أنها تدعم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتشكيل قوة مقاومة دولية من الخارج. كما أكدت أن "شعب أوكرانيا يقاتل من أجل الحرية والديمقراطية، ليس فقط من أجل أوكرانيا ولكن من أجل أوروبا بأكملها".

وعندما سُئلت عما إذا كان ذلك سيشمل البريطانيين الذين يريدون المساعدة من خلال الانضمام إلى القتال، فأجابت: "بالتأكيد، إذا كان هذا هو ما يريدونه".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن أمس الأحد، أن بلاده ستنشئ فيلقاً "دولياً" أجنبياً للمتطوعين من الخارج. وقال في بيان "سيكون هذا الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا".