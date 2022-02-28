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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد منتخب روسيا من تصفيات كأس العالم 2022، و جميع المسابقات الكروية الدولية. وتضمن قرار الفيفا، أن يشارك المنتخب الروسي في تصفيات كأس العالم2022، ولكن بدون علم الدولة أو نشيدها الوطني، وستكون المباريات في بلد محايد. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: 3 أصناف من البشر يحظر عليهم أكل الطماطم.. هل أنت منهم؟ الفيفا يعلن طرد روسيا بصفة رسمية من المشاركة في كأس العالم 2022 ومن جميع المسابقات الكروية الدولية 5 حيل سحرية لقطع الشهية بشكل سريع.. جربيها فوراً سعودي يرفض بيع صقره بـ 2.5 مليون درهم .. لن تصدق ما هو السبب؟؟ قلة أشعة الشمس ليست السبب الوحيد.. إليك أبرز أسباب نقص فيتامين د المهم جداً لصحة الجسم فتاة تقوم بأعمال خادشة مرتديةً علم دولة الكويت وأخرى تُلبسه لكلبها.. والداخلية تُعلق! (فيديو) طفل بوتين المدلل يكسر ظهر الشيشان.. أسرار العلاقة الوطيدة بين بوتين وقديروف وثمن الولاء المطلق عشرة أخطاء قاتلة تقود إلى تسمم غذائي..هذا ما عليك فعلة لتفادي الاخطار القاتلة خطأ ترتكبه كل يوم .. لا تغسل السلطة بهذه الطريقة! القصف الروسي على أوكرانيا يدمر أكبر طائرة في العالم 5 أمراض منتشرة يعالجها تناول هذا الحساء يومياً عاجل : أول دولة أوروبية تعلن عزمها إرسال مقاتلين إلى أوكرانيا لقتال الجيش الروسي عروس تطلب الطلاق من زوجها بعد 5 ايام فقط على زواجهما..والسبب الصادم ما شاهدته في هاتفة خضار شهير له فوائد غذائية مذهلة..يحارب الإصابة بالسرطان والشيخوخة يعزز صحة العيون ويخفض والسكري والكوليسترول في الدم الجزر يمنع ارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم ويقلل مخاطر الإصابة بالسرطان ويحسن وظائف الكبد وفوائد أخرى يحتاجها الجميع 4 طرق طبيعية لتقليل نسبة الكرياتينين فى الدم بسبب منشفة.. فندق يثير غضب عارم في مواقع التواصل بسبب فعلتهم برجل اعمال شهير- فيديو تبحث عنه الفتيات..حيلة لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه والأنف في 5 دقايق والحصول على بشرة نضيفة..جربيها ولن تندمي ويأتي قرار الفيفا بطرد روسيا من كأس العالم 2022، على خليفة العمليات العسكرية التي نفذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية. وأعلن الفيفا، بالأمس، أن روسيا لن تخوض أي مباراة رسمية أو ودية على أرضها، وسيتم حذف اسم روسيا، على أن يلعب المنتخب باسم الاتحاد الروسي لكرة القدم، بدون عزف النشيد الوطني الروسي أو إظهار علم روسيا في أي مباراة. وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الروسي بولندا يوم 24 مارس القادم، في نصف نهائي الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم، المؤهلة للمونديال.

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