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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، تدمير مدرعات روسية في خاركيف، وذلك بعد الغزو الروسي لعدة مناطق في أوكرانيا. وكانت سلطات خاركيف أعلنت عن دخول الجيش الروسي إلى ثاني أهم مدينة في أوكرانيا. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: رغد صدام تفجر مفاجأة بشأن جثة طارق عزيز وزير خارجية والدها شاهد الفضيحة المدوية التي هزت الجيش الروسي .. كيف يتم تدمير المدرعات الروسية في خاركيف الأوكرانية خضار يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة.. تعرف عليه وابتعد عنه فورا تحذير لعشاق الشوكولاتة.. لا تأكلوها في هذا التوقيت من اليوم ! لمرض السكري.. علامات خطيرة تستدعي الذهاب للمستشفى فوراً ومن الجدير ذكره أن صفارات الإنذار المضادة للطائرات في كييف أطلقت ليل السبت الماضي، داعية السكان إلى الاحتماء بالملاجئ في العاصمة، فيما أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية "تواصل هجومها لتحصين كييف" بعد أن "أكملت إعادة تجميع وحداتها" على الجبهة الشمالية.

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