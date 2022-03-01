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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خرجت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن صمتها بخصوص التصريحات المنسوبة إليها التي تم تداولها خلال الأيام الماضية المتعلقة بجثمان وزير الخارجية العراقي السابق، طارق عزيز.

ونشرت على حسابها الرسمي على “تويتر”، وهو الوحيد لها على منصات التواصل الاجتماعي، صورة ثابتة (لقطة شاشة) للتصريحات المنسوبة إليها، تندد فيها بـ”سرقة ميليشيات الملالي الفارسية لجثة طارق عزيز وإعادتها مرة أخرى، ولكن بعد تمثيله وفتح جمجمته.».

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رغد صدام تفجر مفاجأة بشأن جثة طارق عزيز وزير خارجية والدها

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وأكدت ابنة صدام حسين أن الرواية التي تحمل تصريحاتها “مزورة” ولا علاقة لها بها، وأنه لم يصدر عنها شيئا بهذا الخصوص.

توفي طارق عزيز، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد صدام حسين، في يونيو/حزيران 2015 في السجن، عن عمر يناهز 79 عاما.

وكان زياد طارق عزيز نجل وزير الخارجية العراقي السابق كشف قبل أسبوع، خلال مقابلة مع برنامج “السطر الأوسط”، على قناة “إم بي سي، عن كواليس ضرب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ابنه قصي بعصا.

وأوضح زياد طارق عزيز، أن “علاقته مع عدي صدام حسين لم تكن ودية”، بينما كانت تربطه بـ”قصي” صداقة، مؤكدا أن الرئيس صدام حسين كان “شخصًا عادلًا في حكمه وعقوباته”.