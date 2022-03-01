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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصيب أول عربي في العملية العسكرية في أوكرانيا مع القوات الروسية أثناء توجهه الأسبوع الماضي لشراء حليب لطفلته الرضيعة في مدينة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية بعد كييف.

وتعرض المصري محمد سعد رجب محمد زايد للإصابة أثناء شرائه الحليب لرضيعته حيث ظهرت طائرة هليكوبتر روسية فجأة وبدأت تقصف أهدافا على الأرض، فأصابته من قصفها رصاصتان نقلوه على إثرهما إلى غرفة للعناية الفائقة في المستشفى، بحالة حرجة، لكنه تماثل للشفاء أمس، لذلك نقلوه منها إلى غرفة عادية.

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أول عربي يصاب جراء القصف الروسي على خاركيف بأوكرانيا .. والكشف عن جنسيته - فيديو

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والمصاب البالغ 27 سنة من محافظة البحيرة ويعمل كمدرب سباحة في منتجع شرم الشيخ، وفيه تعرف إلى زوجته الأوكرانية، وأنجب منها "آدم" البالغ عامين، وإلهام التي أصبحت بعمر أسبوعين وسافر قبل شهر إلى أوكرانيا حيث كانت زوجته حاملا ووضعت طفلتهما.