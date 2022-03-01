نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فضيحة جديدة للجيش الروسي .. شاهد أسر مجموعة كبيرة من الجنود الروس في خاركيف على أيدي القوات الخاصة الأوكرانية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو متداول أسر مجموعة كبيرة من الجنود الروس في خاركيف على أيدي القوات الخاصة الأوكرانية. وكان أوليغ سينيغوبوف رئيس منطقة خاركيف أعلن صباح اليوم الثلاثاء إن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بما شمل مناطق سكنية ومبنى الإدارة، مع دخول الغزو الروسي يومه السادس. بحسب ما نقلت رويترز تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: فضيحة جديدة للجيش الروسي .. شاهد أسر مجموعة كبيرة من الجنود الروس في خاركيف على أيدي القوات الخاصة الأوكرانية أول عربي يصاب جراء القصف الروسي على خاركيف بأوكرانيا .. والكشف عن جنسيته - فيديو رغد صدام تفجر مفاجأة بشأن جثة طارق عزيز وزير خارجية والدها شاهد الفضيحة المدوية التي هزت الجيش الروسي .. كيف يتم تدمير المدرعات الروسية في خاركيف الأوكرانية خضار يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة.. تعرف عليه وابتعد عنه فورا تحذير لعشاق الشوكولاتة.. لا تأكلوها في هذا التوقيت من اليوم ! لمرض السكري.. علامات خطيرة تستدعي الذهاب للمستشفى فوراً وذكر سينيغوبوف أن روسيا أطلقت صواريخ "غراد" و"كروز" على خاركيف، وأنها "مدانة بارتكاب جرائم حرب"، لكنه أضاف أن دفاعات المدينة صامدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فضيحة جديدة للجيش الروسي .. شاهد أسر مجموعة كبيرة من الجنود الروس في خاركيف على أيدي القوات الخاصة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.