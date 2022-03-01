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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكد عادل العلي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران، أن شركته مستمرة في تنظيم رحلاتها إلى روسيا، ولا تعتزم أي تغيير في خدماتها رغم الأزمة السياسية بين الكرملين وبين دولة أوكرانيا.

وأشار خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة العرب للطيران 2022، والمقامة برأس الخيمة، أنه من المبكر التقييم المسبق لتأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا على عمليات السفر، لافتاً إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية لن تكون أشد ضرراً من أزمة جائحة كورونا.

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أول دولة خليجية تتحدى أمريكا وتكسر العقوبات الأوربية وتعلن الاستمرار في تنظيم رحلات الطيران إلى روسيا

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وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول لن تؤثر على أسعار تذاكر الطيران للشركة، موضحاً أن الشركة تتحوط من أسعار البترول بمقدار 50% حتى عام 2024، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بتعزيز حجم التحوط سنوياً للحفاظ على نفس النسبة لعدة سنوات مقبلة.

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وزاد سعر برنت ليتجاوز 101 دولار للبرميل.

وافتتح الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى في الإمارات حاكم رأس الخيمة، اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة التاسعة من قمة العرب للطيران، الحدث المتخصص في قطاع الطيران والسياحة في المنطقة، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.

وتقام الدورة الحالية للقمة تحت شعار "طريق القطاع نحو التعافي"، ويجتمع فيها المئات من خبراء القطاع الدوليين والمحليين وممثلي وسائل الإعلام لمناقشة مجموعة متنوعة من موضوعات الطيران والسياحة.

ويتضمن جدول أعمال القمة في يومها الأول ورش عمل تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالممارسات الإقليمية والدولية لقطاعات السياحة والطيران والمطارات وغيرها.

وتنعقد القمة الرئيسية اليوم 1 مارس بمشاركة عدد من المتحدثين في القطاع، وتتضمن جلسات حوارية لمناقشة واقع النقل الجوي والسياحة في العالم العربي وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

ويجتمع بالحدث عدد من قادة الطيران والسياحة لمناقشة سبل ازدهار شركات الطيران، والنماذج التشغيلية الجديدة، وقصص النجاح المرتكزة على الخبرات والمعارف الفريدة لهذه الشركات.

وتجمع القمة تحت مظلتها أيضاً العديد من خبراء السياحة لمناقشة الآفاق المستقبلية لهذا القطاع، إلى جانب تنظيم حلقات نقاش أخرى حول استدامة المطارات، ووجهات المستقبل، وتوقعات المسافرين.

وتهدف دورة هذا العام إلى وضع خارطة طريق للتعافي بعد جائحة "كوفيد-19"، ونشر الرسائل الأبرز الناجمة عن مناقشة الموضوعات والقضايا المهمة، وتبادل المعارف لمساعدة لاعبي القطاع على توحيد جهودهم للارتقاء بقطاعي الطيران والسياحة.

وتنعقد نسخة عام 2022 بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وعدد من شركاء القطاع الدوليين مثل "إيرباص"، و"سي إف إم"، و"العربية للطيران" و"Turkish Technic"، و"كولينز" وغيرهم.