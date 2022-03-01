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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يجد كثيرون أنهم يكتسبون بضعة كيلوغرامات بعد سن الأربعين، ويجدون صعوبة في فقدانها أكثر مما كانوا عليه عندما كانوا أصغر سناً. ترتبط زيادة الدهون بشكل أساسي بالتغيرات الفسيولوجية والسلوكية. ومع ذلك، فمن الممكن تماماً منعه، أو حتى الحد منه.



واكتساب الوزن في منتصف العمر مخيف على الصحة والشكل الخارجي أيضاً، لكن مع بعض الحيل البسيطة، من السهل إنقاص الوزن، حتى بعد سن الأربعين!

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زيادة الوزن في منتصف العمر مخيف على الصحة والمظهر الخارج .. إليك بعض الحيل البسيطة لإنقاص الوزن حتى بعد سن الأربعين!

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- تنقلي قدر المستطاع مشياً على الأقدام

تعتبر التمارين البدنية ضرورية للحفاظ على صحة جيدة ومنع زيادة الوزن. يُنصح بالتحرك لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً، وأداء تمارين الإطالة وتقوية العضلات خلال الأسبوع. إذا لم يكن من الممكن إيجاد الوقت للقيام بذلك، فمن المستحسن دمج الرياضة في حياتك اليومية، عن طريق التحرك قدر الإمكان سيراً على الأقدام أو عن طريق تفضيل السلالم على المصاعد، على سبيل المثال.

- تحركي كل ساعتين بدلاً من الجلوس طوال اليوم

الجلوس لفترة طويلة يعزز اكتساب المزيد من الوزن. لذلك يوصى بالنهوض كل ساعتين، إن أمكن، واغتنام الفرصة للمشي والتمدد.

- طبق أصغر لتقليل كمية الطعام

يلعب النظام الغذائي دوراً حيوياً في إنقاص الوزن. مع الحفاظ على التوازن في تكوين وجباتك، من الممكن تقليل حصص كل طبق. لتجنّب الشعور بالإحباط، يُنصح بتناول الطعام من وعاء أصغر.

- شرب الماء الوفير كل يوم

الشرب عدة مرات في اليوم يرطب الجسم ويحفّز الحرق ويسهل التخلص من الفضلات. ينصح بشرب 2 لتر من الماء يومياً. لتنويع المذاق، لا تترددي في إضفاء النكهة على المياه الخاصة بك، وذلك بإضافة شرائح من الفاكهة والأعشاب الطازجة.

- أوميغا 3 في قوائمك

أوميغا 3 هي دهون أساسية تساعد القلب والدماغ على العمل بشكل صحيح. كما أنها تلعب دوراً في الوقاية من السمنة؛ لأنها تساعد على خفض مستوى الدهون الثلاثية المخزنة في الكتلة الدهنية بالجسم. توجد أوميغا 3 في الأسماك الدهنية ، مثل السلمون أو الماكريل، ولكن أيضاً في بعض الزيوت النباتية (بذور اللفت والجوز والكتان) والمكسرات أو حتى البذور، مثل الشيا والكتان.

- نامي 8 ساعات في الليلة

تؤدي قلة النوم إلى انخفاض الشعور بالشبع، وبالتالي زيادة الشهية التي تنجذب بسهولة أكبر إلى المنتجات الدهنية والسكرية. يُنصح بالنوم 8 ساعات يومياً حتى يتمكن الجسم من التعافي تماماً.

- اهربي من السكر

إذا كنت تشعرين بالجوع قليلاً، فمن الأفضل تجنّب المنتجات الحلوة للغاية، ثم اللجوء إلى الوجبات الخفيفة الصحية: الفواكه الطازجة، والمكسرات النيئة، ومنتجات الألبان الصغيرة، إلخ. من الممكن تماماً الاستمتاع مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن!

- لا تفوتي أي وجبة

إذا كنت ترغبين في إنقاص الوزن، فمن المهم الحفاظ على التوازن في عدد الوجبات التي تتناولينها كل يوم. إذا تمَّ إغفال إحداها عمداً، فسيكون الجسم قبل كل شيء جائعاً جداً، فيزداد الشعور إلى تناول المزيد من الطعام خلال الوجبة التالية، هذا إذا لم يحصل استسلام للوجبات الجاهزة الغنية بالسكر أو الدهون. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الجسم ذاكرة: إذا وجد أن وجبة ما قد فاتته، فسيخزن الاحتياطيات بسهولة أكبر تحسباً لحرمان تالٍ.

- لحظة استرخاء كل يوم

يمكن أن يدفع القلق الأفراد إلى الرغبة في تخفيف مشاعرهم عن طريق تناول طبق مريح، غالباً ما يكون حلواً و/ أو ثقيلاً. عندما تتكرر هذه العادة في كثير من الأحيان، فإنها تؤدي إلى زيادة معينة في الوزن. من المهم بعد ذلك أن تكوني مدركة لها، وتحديد عواطفك ومحاولة استرضائها بوسائل أخرى، مثل الا سترخاء أو الرياضة.

• المصدر: موقع مجلة "توب سانتيه".