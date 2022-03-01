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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، بكاء مترجم CNN، أثناء ترجمته خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك حيث ذكر خطاب زيلنيسكي، مقتل أطفال في الضربات الروسية، أثناء كلمة وجهها زيلينسكي للبرلمان الأوروبي في بروكسل، من خلال الاتصال المرئي، خلال الجلسة التي خصصت لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا.

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خطاب مؤثر للرئيس الأوكراني أمام الاتحاد الأوروبي .. ومترجم CNN يبكي أثناء الترجمته على الهواء مباشرة (فيديو مؤثر)

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في الوقت نفسه ثمّن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، جهود أوروبا للدفاع عن أوكرانيا، مضيفًا: "أثبتنا أننا قادرون على الدفاع عن بلادنا.. وسننتصر في معركتنا ضد روسيا".

وتابع: إن "الهجوم الروسي لن يحرمنا من حريتنا ووجودنا.. ولن نستسلم، وسنواصل المقاومة للبقاء مع أوروبا.. نريد أن نكون ضمن الاتحاد الأوروبي".