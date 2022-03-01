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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو لحظة سقوط صاروخ روسي، استهدف مبنى التلفزيون الأوكراني في كييف، وضرب مرافق الاتصالات الخاصة بالعاصمة.

وأفادت قناة العربية، في خبر عاجل، انقطاع بث التلفزيون الأوكراني في كييف، بعد تعرضه للقصف الروسي واشتعال النيران في مبنى التلفزيون.

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شاهد لحظة سقوط صاروخ روسي استهدف مبنى التفلزيون الأوكراني (فيديو صادم)

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وتستمر العمليات العكسرية الروسية في أوكرانيا، لليوم السادس على التوالي، إذ أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مواصلة العمليات في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافهم.

وكان أوليغ سينيغوبوف رئيس منطقة خاركيف أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، أن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت مركز ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بما شمل مناطق سكنية ومبنى الإدارة، مع دخول الغزو الروسي يومه السادس، بحسب ما نقلت رويترز.

وذكر سينيغوبوف أن روسيا أطلقت صواريخ "غراد" و"كروز" على خاركيف، وأنها "مدانة بارتكاب جرائم حرب"، لكنه أضاف أن دفاعات المدينة صامدة.