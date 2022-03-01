نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد الفيديو الذي هز أوروبا والعالم .. أوكرانيون يتصدون للآليات الروسية بأجسادهم والنهاية مزلزلة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهرت لقطات مقاطع فيديو مشاهد جديدة تبين مدى المقاومة الشديدة للأوكرانيين في مواجهة القوات الروسية الغازية لبلادهم.

ويظهر مقطع فيديو مجموعة من الأشخاص يركضون خلف عربة زادت من سرعتها عندما حاولوا إيقافها، وفق المقطع الذي نشره المعارض البيلاروسي، فرانك فياتشورك.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

شاهد الفيديو الذي هز أوروبا والعالم .. أوكرانيون يتصدون للآليات الروسية بأجسادهم والنهاية مزلزلة

شاهد لحظة سقوط صاروخ روسي استهدف مبنى التفلزيون الأوكراني (فيديو صادم)

سيدة تعالج مشكلة الشخير بطريقة بسيطة وغريبة جداً

أرقام صادمة وتفوق الخيال .. لن تتوقع حجم ثروة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في سويسرا .. والديوان الملكي يرد ؟!

خطاب مؤثر للرئيس الأوكراني أمام الاتحاد الأوروبي .. ومترجم CNN يبكي أثناء الترجمته على الهواء مباشرة (فيديو مؤثر)

ضاحي خلفان يدعو أوكرانيا للاستسلام وتسليم العاصمة كييف للقوات الروسية .. ويكشف السيناريو المرعب الذي سيحدث إذا رفضوا ذلك

مشروب بسيط يحفّز هرمون الاستروجين ويخفض نسبة السكروالكوليسترول الضار في الدم

مفاجأة غير متوقعة لمواليد هذا البرج خصوصا في حياتهم العاطفية والمهنية

مواقف خليجية صدمت الحلفاء الغربيين أين تقف دول الخليج من الغزو الروسي لأوكرانيا؟ وما السر وراء تلك المواقف؟

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الماضي، نشرت مقاطع تظهر المقاومة الشديدة للأوكرانيين في وجه القوات الروسية التي قال البنتاغون إنها لم تحقق أهدافها من العملية.

ومع استمرار الغزو، يتسابق الأوكرانيون للانضمام إلى المقاومة الشعبية التي تُعرف باسم "قوات الدفاع عن أرض أوكرانيا".