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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتاج الجسم إلى فيتامين ب 12 من أجل تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي قدر الإمكان، وإطلاق الطاقة من الطعام، واستخدام حمض الفوليك، وإذا أصبح الفرد يعاني من نقص في B12 فقد يكون لذلك عدة علامات بينها خفقان القلب والتعب والخمول.

ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن السبب الأكثر شيوعاً لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة هو فقر الدم، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي خلايا المعدة، وعلى الرغم من أن سبب فقر الدم الخبيث غير معروف حتى الآن، إلا أنه لا يزال من الممكن علاجه عن طريق حقن فيتامين ب بواسطة الطبيب.

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نقص فيتامين B12 يسبب ضيق التنفس والشعور بالإغماء والصداع وشحوب الجلد وطنين الأذن وفقدان الشهية.. تعرف على علامات نقص هذا الفيتامين إلهام

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ويمكن أن تشمل علامات نقص فيتامين ب 12 خفقان القلب، وأيضاً التعب والخمول وضيق التنفس والشعور بالإغماء والصداع وشحوب الجلد وطنين الأذن وفقدان الشهية وفقدان الوزن.

ويمكن أن يحدث نقص فيتامين ب 12 أيضاً نتيجة سوء التغذية، أو الظروف التي تؤثر على المعدة، أو نتيجة رد فعل تحسسي تجاه الأدوية.

وأما النظام الغذائي، فالأغذية كاللحوم والألبان والسمك أفضل مصادره، وأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، تقترح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن يأخذوا مكملات ب 12ويستهلكوا الأطعمة المدعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين.