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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن عددا من رجال القوات الخاصة البريطانية المتقاعدين توجهوا متطوعين إلى أوكرانيا "لدعم الدفاع عن البلاد".

وذكرت الصحيفة أن عسكريين سابقين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما، عقدوا سلسلة من اللقاءات لمناقشة دعم كييف، وأن بينهم "قناصة وخبراء ذوي مؤهلات عالية في استخدام الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات".

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أول قوات عسكرية خاصة من دولة غربية تصل أوكرانيا لقتال الروس

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ووفقا لـ"ميرور"، فإن "مظليين سابقين" و "متخصصين عسكريين آخرين من المملكة المتحدة" قد ينضمون لاحقا إلى وحدات القوات الخاصة الأوكرانية.

وقالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن القوات المسلحة البريطانية ستطلق اليوم الثلاثاء تحذيرا لجنودها من أنه لا يسمح لهم بالذهاب إلى أوكرانيا "سواء كانوا متقاعدين أو لا". وأضافت الصحيفة أن الجيش البريطاني يخشى تصعيد النزاع إذا تم رصد وجود عسكريين بريطانيين في أوكرانيا.

وقال مصدر في الخارجية البريطانية إنه إذا ذهب بريطانيون إلى أوكرانيا "لمحاربة الروس"، فقد تكون هناك "عواقب قانونية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر غامض من الناحية القانونية".

المصدر: وكالات