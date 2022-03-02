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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر النظام الغذائي الصحي و التمارين البدنية و العلاجات التي يصفها الطبيب الإستراتيجيات الثلاث للسيطرة على مرض السكري، فهل توجد مشروبات تلائم مرضى السكري ؟

قالت الكاتبة أنا فيلاراسا، في التقرير الذي نشرته مجلة “ميخور كون سالود” الإسبانية، إنه عند تقديم توصيات لمرضى السكري يميل هؤلاء إلى التفكير بشكل حصري في الأطعمة التي يمكنهم تناولها و الأخرى الواجب تجنبها. ولكن نادرا ما ينتبهون إلى المشروبات المتاحة و غير المتاحة لهم.

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3 مشروبات تسيطر على نسبة السكر في الدم فورا

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لا يعني ذلك أنه على هؤلاء المرضى استهلاك مشروبات محددة، ولكن بعض المشروبات المتوفرة في السوق لا تناسبهم نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات أو السكريات التي تغير نسبة السكر في الدم.

و أوردت الكاتبة أن مرضى السكري يعانون من مشكلة في تنظيم إفراز الأنسولين و التحكم في مستويات السكر في الدم. و مع ذلك، من الضروري إدارة هذه المستويات بشكل مناسب لأن ارتفاع أو نقص السكر في الدم يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الصحة.

و من المهم اتباع إرشادات الأكل الصحي للحفاظ على نمط حياة جيدة، و أيضا منع ظهور المضاعفات والأمراض المحتملة في المستقبل قدر الإمكان.

مشروبات تلائم مرضى السكري

وقالت الكاتبة إن أفضل المشروبات التي تناسب مرضى السكري على مدار اليوم هي تلك التي لا تغير قيم الغلوكوز في الدم هي:

الماء و المياه الفوارة (Carbonated water)

لا شك في أن الماء يعد من المشروبات الصحية المنصوح بها للجميع. في الواقع، إنه أفضل خيار للترطيب، فالماء هو أحد المكونات الرئيسية للجسم، وبفضله يمكنه أداء بعض الوظائف، من بينها تنظيم درجة الحرارة وحماية المفاصل والتخلص من النفايات.

وأضافت الكاتبة أن الماء لا يزيد من نسبة الغلوكوز في الدم، وهذا أيضا ينطبق على المياه الفوارة (وهي مياه تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب مما يعطيه وجود فقاعات، وأيضا يطلق عليها اسم المياه الغازية).

وعلى الرغم من أن الماء الغازي أحد المشروبات التي يمكن لمرضى السكري استهلاكها، فإنه ينبغي عدم إساءة استهلاكه لأنه يحتوي على الكثير من الغازات، وأحيانا يحتوي على كميات كبيرة من الأملاح.

إلى جانب ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي والحرقة أن يكونوا حذرين أيضا عند شرب المياه الغازية لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض لديهم.

المشروبات الغازية الخالية من السكر

أضافت الكاتبة أن المشروبات الغازية ليست من المشروبات الموصى بها لمرضى السكري. ومع ذلك يوجد اليوم العديد من المشروبات التي لا تحتوي على السكر والتي تكون محلاة بمحليات اصطناعية لا ترفع سكر الدم، مثل الأسبارتام والسكرين.

ورغم ذلك عليك دائما قراءة الملصقات للتأكد من أن المشروب لا يحتوي على السكر. كما أن التوصيات الغذائية في هذا الصدد هي ذاتها بالنسبة لعامة الأشخاص، إذ لا ينصح بالإفراط في شرب هذا النوع من المشروبات لأنها لا تحتوي على المغذيات.

منقوع الأعشاب والشاي والقهوة

أوردت الكاتبة أن منقوع الأعشاب والقهوة والشاي من المشروبات المناسبة لمرضى السكري طالما كانت غير محلاة بالسكر. بالإضافة إلى ذلك، لا تروي هذه المشروبات العطش فحسب، وإنما لها فوائد صحية أخرى.

على سبيل المثال، قد يساعد الشاي الأخضر في تقليل من القلق ويحسّن الذاكرة والانتباه. كما يمكن أن تشمل آثاره الوقاية من بعض الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهاب المفاصل أو ارتفاع ضغط الدم.

المشروبات غير المنصوح بها لمرضى السكري

أوضحت الكاتبة أنه لا يمكن لمرضى السكري استهلاك أي نوع من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لأنها قد تغير نسبة السكر في الدم. لذلك لا ينصح باستهلاك المشروبات التالية:

العصائر، سواء الجاهزة أو المعصورة في المنزل التي لا تحتوي على سكر مضاف، لأنها تحتوي على السكريات الموجودة بشكل طبيعي في الفاكهة ولكن يتم امتصاصها بسرعة وترفع سكر الدم.

المشروبات الغازية السكرية.

مخفوق الحليب مع السكر.

ماذا بالنسبة للحليب؟

يمكن شرب حليب البقر أو الماعز أو الأغنام لأنه غني بالعناصر الغذائية، مثل الكالسيوم و البروتين، إلا أنه يجب احتساب السعرات التي فيه وخصمها من المأخوذ اليومي.