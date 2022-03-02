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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عدة صور لها عبر حسابها بوقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

وظهرت صفاء بإطلالة مبهجة مرتدية فستانًا أسود مطرزا باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الصاخب، كما اختارت تسريحة شعر جذابة لتبرز جمالها. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: لم يرَ عائلته منذ اندلاع الحرب.. أين يختبئ الرئيس زيلينسكي؟ لون براز الطفل..ماذا يخبرك عن حالته الصحية؟ فاتنة وأنيقة.. شاهدوا كيف ظهرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان في أحدث ظهور لها 3 مشروبات تسيطر على نسبة السكر في الدم فورا الأسلحة الحرارية.. سلاح بوتين الذي يمحو البشر والحجر أول قوات عسكرية خاصة من دولة غربية تصل أوكرانيا لقتال الروس نقص فيتامين B12 يسبب ضيق التنفس والشعور بالإغماء والصداع وشحوب الجلد وطنين الأذن وفقدان الشهية.. تعرف على علامات نقص هذا الفيتامين إلهام يذكر أن آخر أعمال صفاء سلطان كان مسلسل (​لغز الأقوياء​)، هو مسلسل لبناني سوري، من بطولة الممثل اللبناني ​كارلوس عازار،​ والممثلة السورية ​ريم نصر الدين​، المسلسل كتبه جيزيل سليم، ومن إخراج أيلي رموز.

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