نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لون براز الطفل..ماذا يخبرك عن حالته الصحية؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يكون لون براز الطفل إحدى الطرق للتعرف على صحته، حيث سوف يمر طفلك الصغير بمجموعة متنوعة من ألوان البراز، خاصة خلال السنة الأولى من الحياة، مع تغير نظامهم الغذائي.



ومن المهم أن نفهم أن ما هو نموذجي بالنسبة البالغين لا ينطبق بالضرورة على الطفل عندما يتعلق الأمر بالبراز وهذا يشمل اللون والملمس.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

لم يرَ عائلته منذ اندلاع الحرب.. أين يختبئ الرئيس زيلينسكي؟

لون براز الطفل..ماذا يخبرك عن حالته الصحية؟

فاتنة وأنيقة.. شاهدوا كيف ظهرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان في أحدث ظهور لها

3 مشروبات تسيطر على نسبة السكر في الدم فورا

الأسلحة الحرارية.. سلاح بوتين الذي يمحو البشر والحجر

أول قوات عسكرية خاصة من دولة غربية تصل أوكرانيا لقتال الروس

نقص فيتامين B12 يسبب ضيق التنفس والشعور بالإغماء والصداع وشحوب الجلد وطنين الأذن وفقدان الشهية.. تعرف على علامات نقص هذا الفيتامين إلهام

لون براز الطفل وماذا يقول عن صحته

في حين أنه قد يكون لون براز الطفل مختلف في مرحلة الطفولة، فمن المهم معرفة ما يعتبر طبيعيًا ومتى يجب عليك الاتصال بطبيب أطفال، لذا فيما يلي تفصيل لجميع التغييرات المحتملة التي قد تراها في لون براز الطفل، وماذا قد تعني، وإلى متى قد تستمر.

الأسود

من المحتمل أن يكون لون براز الطفل وخاصة حديثي الولادة أسود اللون، مع اتساق يشبه القطران، ويسمى هذا العقي، ويحتوي على مخاط وخلايا جلدية وسائل أمنيوسي، ولا ينبغي أن يستمر البراز الأسود أكثر من يومين.

recommended by

Mgid

Mgid

BRAINBERRIES

10 Body Features That Are Extremely Rare But Very Remarkable

LEARN MORE

الأصفر مثل الخردل

بمجرد مرور العقي، قد يكون لون براز الطفل المولود حديثًا بالأصفر الشبيه بلون الخردل، وهذا اللون من البراز هو أيضا الأكثر شيوعا في الرضاعة الطبيعية.

الأصفر الفاتح

من المعتاد رؤية براز أصفر فاتح في الأطفال الذين يتلقون الرضاعة بشكل طبيعي من الأم، ومع ذلك، فإن البراز الأصفر الفاتح الأكثر تكرارًا من المعتاد والسائل للغاية يمكن أن يكون إسهالًا، ويجدر الانتباه أنه يمكن أن يزيد الإسهال من خطر الإصابة بالجفاف.

البرتقالي

يمكن أن يكون لون براز الطفل بالبرتقالي بسبب الأصباغ التي يتم التقاطها في الجهاز الهضمي لطفلك، حيث يمكن أن يحدث في كل من الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية.

الأحمر

في بعض الأحيان، يمكن أن يتحول لون براز الطفل أيضًا إلى اللون الأحمر بسبب الأطعمة والمشروبات الحمراء الداكنة التي يتناولها، مثل عصير الطماطم، وقد يعني البراز الأحمر أيضًا وجود دم في حركات أمعاء طفلك من عدوى معوية، من بين أسباب أخرى، والتي يجب أن يعالجها طبيب الأطفال.

ويمكن أن يحدث الدم الأحمر في براز الطفل أيضًا من حساسية الحليب أو من الشق الشرجي، وقد تسبب بعض الأدوية ذات اللون الأحمر أيضًا برازًا أحمر.

الأخضر الداكن

يعد البراز الأخضر الداكن أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين يبدأون الأطعمة الصلبة ذات اللون الأخضر، مثل السبانخ والبازلاء، ويمكن أن تتسبب مكملات الحديد أيضًا في تحول أنبوب طفلك إلى اللون الأخضر.

الأبيض

يمكن أن يشير البراز الأبيض إلى أن طفلك لا ينتج ما يكفي من الصفراء في كبده لمساعدته على هضم الطعام بشكل صحيح، وهذا مصدر قلق خطير ويجب أن يعالج طبيب الأطفال البراز الأبيض في أي مرحلة.

الرمادي

مثل البراز الأبيض، يمكن أن يعني لون براز الطفل الرمادي أن طفلك لا يهضم الطعام كما ينبغي، لذا اتصل بطبيب الأطفال إذا كان طفلك لديه براز باللون الرمادي.

ماذا يعني ملمس البراز ؟

يمكن أن يشير لون براز الطفل إلى القليل جدًا، ولكن من المهم أيضًا مراعاة الملمس، حيث يمكن أن يخبرك الملمس كثيرًا عن صحة طفلك الذي لا يستطيع اللون وحده.

تناسق براز حديثي الولادة

يتميز براز حديثي الولادة باتساق سميك يشبه القطران، وهذا هو المعيار، وسيتغير لون وملمس براز المولود الجديد خلال اليومين الأولين من الحياة.

ولكن تحدث مع طبيب الأطفال إذا لم يتغير براز طفلك إلى أن يكون أكثر مرونة في غضون أيام قليلة من الولادة، حيث يمكن أن تكون هذه علامة على أنهم لا يحصلون على ما يكفي من الحليب.

اتساق الرضاعة الطبيعية

الأطفال الذين يتغذون على حليب الثدي لديهم براز أكثر مرونة قد يحتوي على مواد تشبه البذور، وهذا لا يعني بالضرورة أن طفلك يعاني من الإسهال، وقد يكون لديهم أيضًا المزيد من حركات الأمعاء بشكل متكرر لأن حليب الثدي يتم هضمه بشكل أسرع، ولا يعتبر هذا أيضًا إسهالًا.

اتساق الرضاعة الصناعية

يميل الأطفال الذين يتغذون على الحليب الصناعي إلى الحصول على براز أكثر صلابة مع لون بني مع بعض الأخضر والأصفر، وقد يصاب طفلك بالإمساك إذا كان يجهد أثناء حركات الأمعاء ولديه براز صلب غير متكرر.

اتساق مرحلة الفطام

مرحلة الفطام هي مرحلة انتقالية عندما تنتقل الأم من الرضاعة فقط إلى إطعام الأطفال أنواعًا أخرى من السوائل والأطعمة الصلبة، وخلال هذه المرحلة، قد يصبح براز طفلك أكثر ثباتًا، وقد تلاحظين أيضًا رائحة أقوى أيضًا.

كم مرة يجب أن يتبرز الأطفال ؟

لا بأس إذا لم يكن هناك براز لدى طفلك كل يوم، حيث أن هذا لا يعني بالضرورة أن هناك قلقًا، ويمكن أن يكون للمولود القليل من حركات الأمعاء في وقت مبكر.

وإذا كنت ترضعينه، فقد يتبرز طفلك مرة واحدة فقط في الأسبوع عندما يصل إلى 3 إلى 6 أسابيع، وإذا كان طفلك يتغذى على الحليب الصناعي، فيجب أن يحدث البراز مرة واحدة في اليوم، وأي شيء أقل من هذا يمكن أن يشير إلى الإمساك، على الرغم من أن بعض الأطفال الذين يتغذون على الحليب الصناعي لا يتبرزون كل يوم أيضًا.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع حدوث تغييرات في لون براز الطفل وحتى الاتساق خلال السنة الأولى من حياته، ولكن من المهم أيضًا مراقبة هذه التغييرات ومعرفة متى يجب الاتصال بطبيب الأطفال.