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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في بعض الحالات قد يشكو بعض الناس من كثرة التبول تفوق 3 ليترات يوميا : إما أن تكون بعدد المرات و قلة كمية البول أو بقلة المرات و كثرة كمية البول.



يكون وراء كثرة التبوّل الكثير من الأسباب البعض منها يختفي بمرور الزمن و البعض الآخر يتطلب مراجعة طبيب مختص لمعرفة السبب وراء ذلك و إيجاد العلاج الملائم لهذه المشكلة.

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ما هي أسباب كثرة التبول؟

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ما هي أسباب كثرة التبول؟

في ما يلي البعض من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة كمية البول اليومية:

إلتهابات في المثانة و المسالك البولية و من أعراضها وجع في أسفل البطن يصاحبه عدم القدرة على إفراغ المثانة بالكامل مما يسبب عدم ارتياح للفرد و حرقة عند التبول.

من أعراض مرض السكري هو زيادة التبول فارتفاع نسبة السكر في الدم تؤدي لكثرة التبول .

خلل في عمل الغدة الدرقية، الذي يتسببب في هبوط نسبة الهرمونات.

كثرة شرب السوائل التي تعتبر مدرة للبول في فترات متقاربة في اليوم.

كبر رحم المرأة أثناء الحمل يجعله يضغط على المثانة و بالتالي تصبح الحامل تشكو من زيادة في التبوّل.

يوجد بعض أنواع من الأدوية تدرالبول فتؤثر على الكلية و تدفعها للتخلص من السوائل الزائدة عبر كثرة التبول.

عند الرجال إلتهابات البروستات و تضخمها تؤدي لصعوبة في التبول، مثل التقطير أو تكرار التبول.

إذا طرأت عليك أعراض كثرة التبول فجأة فعليك مراجعة الطبيب للقيام للفحوصات اللازمة في أقرب وقت.