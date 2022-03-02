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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن يؤدي الانسداد المعوي إلى مضاعفات إذا تُرك دون علاج ، حيث يتراكم البراز. في هذا المقال سوف نتطرّق إلى مجموعة من مشروبات طبيعية لعلاج الانسداد المعوي. لذلك من الضروري استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.

تعتبر الأمعاء جزءًا من الجهاز الهضمي و يتمثل دورها في تخزين البراز قبل التخلص منه من الجسم. ترجع بعض اضطرابات الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا التي قد تواجهها إلى سوء التغذية و التوتر. لعلّ من أهمّها نذكر الانسداد المعوي و التي يحدث فيها انسداد وظيفي للأمعاء يسبب حدوث شلل فيها.

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3 مشروبات طبيعية لعلاج الانسداد المعوي واضطرابات الجهاز الهضمي بالاعشاب

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يمكن تجاهل الانسداد المعوي حتى تحدث نوبة ألم شديد في منطقة البطن مع أعراض أخرى.

في بداية الأمر، قد يكون هناك فقط تقلصات عرضية مؤلمة و شعور “بحدوث خطأ ما”. و مع ذلك ، بمرور الوقت، تصبح النوبات أكثر تواترًا حتى يظل الألم ثابتًا و يصعب تحمّله. دعونا نرى المزيد أدناه .

أعراض الانسداد المعوي

يبدأ الألم عادة حول منتصف الجسم ، بالقرب من السرة ، و من المرجح أن يظل موضعيًا هناك. مع مرور الوقت ، يصبح الأمر أكثر وأكثر حدة. لذلك ، يأتي وقت يكون فيه النقل إلى المستشفى أمرًا لا مفر منه.

بالإضافة إلى الآلام الشديدة و عدم القدرة على التبرز و غيرها من الانزعاج ، يعاني الشخص من إمساك لا يزول عن طريق الطعام أو العلاجات المنزلية. في الواقع ، يمكن للحقنة الشرجية فقط أن تساعد في طرد أي براز قد يكون تحت مكان الانسداد نفسه. في الوقت نفسه ، تتراكم الغازات وتؤدي إلى زيادة انتفاخ البطن.

بالنظر إلى ذلك ، نؤكد أن العلاجات الطبيعية التي سنشاركها أدناه لن تساعدنا في مواجهة الانسداد المعوي عندما يكون قد ظهر بالفعل ، ولكنها يمكن أن تساعد في منع هذه الحالة و مكافحة الإمساك.

تظهر آثار الانسداد المعوي على الجسم كله بشكل واضح و ملحوظ. ينقبض الوجه ، و النبض ضعيف و سريع ، و الجسم غارق في التعرق البارد.

سرعان ما تلاحظ حمى شديدة أو أكثر. و يصاحب ذلك عطش شديد لا يمكن إخماده بسبب القيء المستمر .

الأسباب المحتملة لانسداد الأمعاء

تشمل أسباب لانسداد المعوي ما يأتي:

فتق.

حصى في المرارة.

الانغلاف المعوي : دخول جزء من الأمعاء في جزء آخر، خاصة الجزء العلوي في السفلي.

الانسداد الشرياني.

تطور الأمعاء.

نمو غير طبيعي للأنسجة.

الأورام التي تسد الأمعاء مثل سرطان الأمعاء الغليظة

تصلب البراز الذي لا يمكن تمريره.

النسيج الندبي الذي يتكون بعد الجراحة.

سبب ميكانيكي ، مما يعني أن هناك شيئًا ما يسد الطريق.

العلوص ، و هو الغياب المؤقت للحركات الانقباضية الطبيعية لجدار الأمعاء.

مشروبات طبيعية لعلاج الانسداد المعوي

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كمية كافية من الألياف، من الضروري الحرص على شرب الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا جيدًا ، وبالتالي ، مع مرور الأمعاء بشكل جيد.

يمكن أن تساعد المشروبات التالية في الحفاظ على الترطيب المناسب و بالتالي دعم وظيفة الأمعاء ، ولكن تذكر دائمًا إعطاء الأولوية للماء.

شاي البابونج

يشتهر شاي البابونج بخصائصه المضادة للالتهابات ، و التي تساعد في تقليل الالتهاب ، وإرخاء العضلات و الأمعاء ، وطرد الغازات ، و دعم وظيفة الأمعاء إلى حد ما.

الصبار مع بذور الكتان

للحفاظ على العبور المعوي الجيد و مكافحة الإمساك ، فإن أحد أكثر المشروبات الطبيعية شيوعًا هو مزيج الصبار مع بذور الكتان (عادة ما تكون مسحوقًا). لكن عليك أن تكون حذرًا مع هذه المكونات لأنها يمكن أن تساعد في التغوط ، إلا أنها يمكن أن تسبب أيضًا ألمًا شديدًا في البطن.

عصير البرقوق المجفف

الخَوخ المُجفف أو البرقوق المجفف أو القَراصيا. يمكنك أيضًا تناول عصير البرقوق للحصول على عبور معوي جيد أو لمحاربة الإمساك.

سيكون الخيار المثالي هو الجمع بين استهلاك الماء وخيارات مثل هذا العصير ، وفي نفس الوقت تجنب كل تلك المشروبات التي تتداخل مع الأداء السليم للجهاز الهضمي.

ما الذي يجب أن نتذكره من هذه العلاجات؟

لا يكفي تناول هذه المشروبات الطبيعية للوقاية من انسداد الأمعاء. لذلك من الضروري الحفاظ على عادات نمط الحياة الجيدة ، و في حالة الشك ، يجب استشارة الطبيب. سيكون مسؤولاً عن حل شكوكنا و الإشارة إلى كيفية المضي قدمًا للحفاظ على نمط حياة صحي ، وفقًا لاحتياجاتنا و خصوصياتنا.

يمكن أن تكون العلاجات الطبيعية مكملة للعلاج الطبي ، ولكن من المهم أن تعرف من المتخصصين الأكثر تحديدًا و كيفية الاستفادة منها لتجنب المضاعفات التي تعرض صحتنا للخطر. الفكرة هي استخدام العلاجات بأكثر الطرق أمانًا