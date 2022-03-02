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صنعاء - ميسرا اسماعيل - التجميد هو إحدى الطرق التي يمكن للمستهلكين من خلالها الحفاظ على الأطعمة والاستمتاع بها في وقت لاحق، ولكن ليست كل الأطعمة مناسبة لوضعها في الفريزر سواء كانت ستنخفض جودتها أو ستشكل مخاطر صحية محتملة لأولئك الذين يستهلكونها بعد التجميد.



الأطعمة المقلية

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عند تبريد هذه المواد الغذائية بشدة في الثلاجة تتفاعل كيمائيا وتتحول إلى سموم قاتلة.. احذر وتعرف عليها الآن

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تفقد الأطعمة المقلية مثل البطاطس وشرائح الدجاج وحلقات البصل، القوام الهش والمقرمش عند تجميدها وإعادة تسخينها، إلى جانب تغير مذاقها الشهي. لا يمكن استعادة مذاق وهشاشة الأطعمة المقلية بعد تجميدها (الجزيرة)

تقول لورا فيشر، مدربة وخبيرة في مجال الصحة، إن أي شيء يحتوي على نسبة عالية من الماء سيتغير قوامه بشكل كبير بعد التجميد، فعلى سبيل المثال، يعد العنب المجمد إحدى الوجبات الخفيفة في فصل الصيف، لكن دع تلك الوجبة من العنب تذوب فستصبح كتلا رطبة وغير جذابة.

المعلبات

تتميز المعلبات بمدة صلاحية طويلة، لكن إذا كنت ترغبين في تجميد يتمدد السائل الموجود داخل البضائع المعلبة عند التجميد، مما يتسبب في تكسير العلب أو انفجارها، لذا ينبغي نقل البضائع المعلبة إلى حاويات محكمة الإغلاق وآمنة في الفريزر إذا كنت بحاجة إلى تجميد كل ما بداخلها. ينبغي نقل البضائع المعلبة إلى حاويات محكمة الإغلاق وآمنة للتجميد.

البطاطس النيئة

تتحول البطاطس النيئة إلى اللون الأسود في المجمد بسبب تفاعل كيميائي لا يمكن منعه إلا عن طريق طهي البطاطس أو سلقها قبل التجميد، لذا تأكدي من طهي البطاطس أولا قبل محاولة تخزينها في الفريزر لاستخدامها لاحقًا.

الزبادي

يتسبب تجميد الزبادي -اللبن- في تحول الرطوبة بالداخل إلى بلورات ثلجية، مما يؤدي إلى إحداث فوضى في القوام الأصلي له.

بيض نيء

على الرغم من أنه سوف ينفجر إذا تم تجميده في قشرته، فإنه يمكن تخزين البيض الخام المخفوق في الفريزر، وما عليك سوى تقسيمه مثل مكعبات الثلج، و عند التجميد ضعيه في كيس الفريزر حيث سيحتفظ به لمدة تصل إلى 6 أشهر.

الجبن

تميل الأجبان الطرية، مثل الجبن الريكوتا أو الكريمي، إلى تفتتها بعد تجميدها وإذابتها، مما يؤدي إلى تغيرات غير شهية في الملمس، عادةً ما تكون جبن البارميزان و الشيدر آمنة للتجميد، لكن من الأفضل لك تخزين جميع الأصناف في الثلاجة.

و إضافة إلى الأطعمة السابق ذكرها، أشارت فيشر إلى أطعمة أخرى لا ينبغي وضعها في الفريزر.

الخيار / الخس و الخضروات الورقية

يعد الخيار مثالا رئيسيا على الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء وتصبح عديمة الفائدة تقريبا بمجرد تجميدها. أما إذا وجدت نفسك تمتلك كمية كبيرة من الخيار التي لا يمكنك استخدامها، فيمكنك تجميدها بالمحلول الملحي.

تجميد الخضروات الورقية يفسد أنسجتها و يصرف المياه منها، لذا فعند إذابتها سينفصل الماء عن الألياف وتفقد الشكل والمذاق المعتاد.

مايونيز

إذا قمت بتجميد المايونيز، سيبدو طبيعيا وهو ما يزال في صورة مجمدة، لكن بمجرد إذابة الجليد، ستلاحظ أن قوام البهارات الكريمية يتغير بشكل كبير، فالمايونيز يتكون من الزيت وصفار البيض والخل أو الليمون والتوابل، وعند إذابته ينفصل السائل والمكونات الحمضية والزيت الطافي فوق قاعدة صفار البيض.

من ناحية أخرى، يحذر كيفن ميرفي، خبير سلامة الأغذية، من وضع هذه الأطعمة بالمجمد.

السوائل في الأوعية الزجاجية

يوصي مورفي بتجنب وضع عبوات زجاجية مليئة بالسوائل في الفريزر، مشيرا إلى أن تمدد السائل يتسبب في انفجار الزجاج أو حتى العبوات المعدنية أثناء عملية التجميد.

الفواكه و الخضروات الطازجة

ينصح مورفي بشراء الخضروات و الفواكه المجمدة من السوبر ماركت، حيث يمتلك المصنعون المعدات المناسبة لتجميدها بشكل صحيح، بينما تفقد الفواكه والخضروات خواصها إذا قمت بتجميدها في الفريزر المنزلي.