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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن أن تساعد بعض علاجات منزلية في تقليل تورم اللوزتين. اكتشف في هذا المقال أفضل 5 علاجات منزلية لتورم اللوزتين و كيفية تخفيف هذا الانزعاج الشائع و غير المريح.

إذا استيقظت من النوم بصعوبة في البلع و شعرت بعدم الراحة في حلقك ، فمن المحتمل أن تكون اللوزتان متورمتان. هذه الحالة لها أسباب مختلفة: الفيروسات و البكتيريا و ارتجاع الحمض و الحساسية … هنا نخبرك بكيفية علاج تورم اللوزتين حتى يكون يومك أقلّ معاناة.

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أفضل علاجات منزلية لتورم اللوزتين

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قد يتجلّى المرض أيضًا في وجود بقع حمراء أو بيضاء أو أوعية دموية متوسعة في المنطقة. في البداية ، ربما لن تهتم بهذه الأعراض. لكن من المهمّ أن تعرف أنه إذا لم تعالجها في الوقت المناسب ، فقد تسبب الألم والاختناق وصعوبة التنفس .

ما هو التهاب اللوزتين ؟

تقع اللوزتان في الحلق خلف اللسان و فوقه مباشرة. هم جزء من الجهاز الوعائي اللمفاوي ، يشارك في جهاز المناعة.

إذ تقع اللوزتان في الحلق خلف اللسان و فوقه مباشرة، حيث توجد لوزة واحدة على كل جانب. و هما على شكل وسادتين من الأنسجة بيضاوية في الجزء الخلفي من الحلق.

نتحدث عن التهاب اللوزتين عندما تلتهب اللوزتان بعد وجود فيروس أو بكتيريا. يعاني الأطفال من هذا المرض بنسبة أكبر. و مع ذلك ، يمكن لأي شخص أن يعاني منه.

أسباب التهاب اللوزتين

الفيروسات و البكتيريا مسؤولة عن التسبب في التهاب اللوزتين. الحالات الأكثر شيوعا هي سببها الفيروسات. إلى حد أقل ، يمكن أن تسبب البكتيريا التهاب اللوزتين. نادرًا ما يكون سببها طفيلي أو فطر.

أعراض التهاب اللوزتين

لعلّ من أكثر الأعراض وضوحا، نذكر التهاب الحلق و احمرار اللوزتين و تورمهما. كما توجد أعراض أخرى لإلتهاب اللوزتين و تشمل :

صعوبة و ألم عند البلع

تقرحات الحلق

حمة

أنفاس كريهة في الفم

تضخم الغدد الليمفاوية

طرق منزلية لعلاج التهاب اللوزتين

من السهل نسبيًا علاج تورم اللوزتين في المنزل. ستساعدك توصيات موقع علوم العرب التالية على الشعور بالتحسن:

الغرغرة بالماء المالح. نضع القليل من الملح في كوب من الماء ونتركه يتغرغر.

لا تأكل الأطعمة الساخنة جدا. الأطعمة الباردة تساعد في تقليل الالتهاب.

حافظ على رطوبتك. لتقليل التهاب اللوزتين ، من المهم الحفاظ على الترطيب المناسب. تجنب المشروبات الغازية و السكرية.

علاجات منزلية تورم اللوزتين

يمكن أن تكون العلاجات المنزلية ذات مردوديّة . لكن يجب إستشارة الطبيب لتحديد أفضل علاج مناسب لحالتك.

ليمون ، عسل و ملح

فيتامين C الموجود في الليمون مثالي لتقليل التهاب اللوزتين ، لأنه يساعد على تحفيز جهاز المناعة. كما تحمي هذه المغذيات الأنسجة وتساعد في تقليل الالتهاب الناتج عن الضربات أو الإصابات.

في كوب من الماء الدافئ ، أضف عصير ثلاث حبات ليمون و رشة ملح و نصف ملعقة كبيرة من العسل. مع هذا المشروب سوف تقضي على جميع الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب التهاب الحلق.

الكركم و الفلفل الأسود

الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ، وذلك بفضل محتواه العالي من الكركومين – صباغ طبيعي ذو لون أصفر برتقالي، و هو المكوّن الأساسي في الكركم . و ميزة هذه التركيبة أن الكركم لا يسبب آثاراً جانبية كما هو الحال مع الأدوية. تحتاج فقط إلى تحضير منقوع بقطعة من جذر الكركم و الفلفل الأسود.

البنجر و الجزر أو الخيار

لا يمكن إنكار الخصائص العلاجية للخضروات ، و إذا قمت بدمجها في شكل عصير ، فستكون طريقة ممتعة لتناولها. امزج كميات متساوية من البنجر و الجزر و الخيار في الخلاط و اشرب هذا الخليط مرة واحدة في اليوم. سيساعدك هذا العصير على تقوية جهاز المناعة و محاربة أي عوامل غريبة تسببت في الالتهاب.

بذور الحلبة

الحلبة هي نبات مثير للشهوة الجنسية ، و محفز ، و مضاد للطفيليات ، و ملين ، و معرق ، و مضاد للالتهابات ، و مضاد للبكتيريا.

يقوم المريض بغلي مقدار ملعقة من مسحوق بذور الحلبة الصفراء في لتر واحد من الماء، ثم يصفى ويغرغر بالسائل الناتج لدقائق معدودة ثم يخرج الماء من الفم دون ابتلاعه، مع تكرار هذه الوصفة عدة مرات خلال اليوم.

شاي البابونج

يشتهر البابونج بخصائصه الطبية ، خاصةً لخصائصه المضادة للالتهابات. بعد تحضير شاي البابونج ، يمكنك إضافة عصير ليمونة واحدة و تحليتها بالعسل.