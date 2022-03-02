نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يشتهر الموز بفوائده المتعددة لاحتوائه على البوتاسيوم وعناصر غذائية أخرى مفيدة لجسم الإنسان، لكن يختلف الكثيرون فيما إذا كان تناوله ناضجاً أم أخضر أفضل.

وللإجابة عن هذا السؤال، نشر العديد من التقارير الطبية لإيضاح مزايا الموز بكل حالاته ودرجات استوائه، حيث أجمعت معظمها على أن الموز مفيد في مطلق الحالات.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

لغز كبير في أوكرانيا عن اختفاء طائرات روسيا المسيرة في الجو .. مالذي يحدث؟؟

أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟

أفضل علاجات منزلية لتورم اللوزتين

أمريكا تفرض عقوبات "كاسحة" و"شاملة" على روسيا والأخيرة تطرد السفير الأمريكي

في أقل من 24 ساعة .. أسعار النفط تسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً لأول مرة منذ 7 سنوات

زوجان دخلا المطعم المفضل لديهم .. وحينما فتحا وجبة الطعام للأكل عثرا على مفاجأة غيرت حياتهم للأبد

ماذا قال مبروك عطية لسيدة تفضل رعاية قطة على زوجها؟

أول دولة عربية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان ومدة الصيام

فيديو متداول لكائن غريب في السعودية يثير الرعب .. لن تصدق ماذا ظهر فيه؟

الجثث متناثرة في الشوارع .. شاهد وحشية الروس مقتل مدنيين أوكرانيين في قصف روسي عنيف

زوجة رئس أوكرانيا "الحسناء" التي خطفت الأنظار وتقف خلف شهرته وسطوع نجمه عالميا.. شاهد جمالها الفاتن (صور)

الموز الأخضر

فقد أفادت تقارير طبية عدة بأن مرضى السكري يستطيعون تناول الموز الأخضر، حيث إن نسبة السكر المتواجدة فيه أقل بنسبة 40% عنها في الموز الناضج.

كما أوضحت أن هضم الموز الأخضر يستغرق وقتاً طويلاً ما يجعله ملائماً جداً لفقدان الوزن.

ومن فوائد الموز الأخضر أنه يحتوي على نسبة عالية من النشا المقاوم، كما يحتوي على بكتيريا بروبيوتيك، وهي بكتيريا صديقة تساعد على صحة القولون.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، وخاصة الكالسيوم، وفق معلومات طبية.

الموز الناضج

في المقابل، يحتوي الموز الأصفر الناضج على مستوى عالٍ من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجسم من التلف، ونسبة السكر فيه مرتفعة جدا أي بما تقارب 70%.

لذلك، تعتبر هذه الفاكهة مناسبة تماماً لمن يمارسون نشاطاً رياضياً ويستهلكون سعرات حرارية عالية.

ونظراً لأن النشا المقاوم يتغير إلى سكر بسيط عندما تنضج الموز، يصبح هضم الموز الأصفر أسهل.

كذلك يحتوي الموز الناضج على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة.

ويشار إلى أن للموز فوائد عديدة بشكل عام، حيث يعد من أفضل المصادر الطبيعية للطاقة والسكريات البسيطة والمعادن المهمة لجسم الإنسان، كما أنه غني بالسعرات الحرارية ويمد الجسم بالطاقة.

كذلك يقي من المشاكل الهضمية والإمساك ويحافظ على القلب.