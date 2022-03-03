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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ما هي أهمية فيتامين ب 12 لجسمك؟ إنه الفيتامين الوحيد القابل للذوبان في الماء والذي يمكن تخزينه في الكبد لعدة سنوات (1). هذا يقول الكثير. ولكن على الرغم من اتباع نظام غذائي غني باللحوم ومنتجات الألبان ، يعتقد الخبراء أن واحدًا من كل أربعة بالغين في الولايات المتحدة يعاني من نقص فيتامين ب 12.

فوائد فيتامين ب 12

B12 مهم لعمل الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والأوعية الدموية والجهاز التناسلي (2).

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ظهور هذه العلامات في جسدك تدل على انهيار مخيف في مستويات فيتامين B12 الهام لجسمك.. اكتشفها الآن

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من المهم أيضًا لعملية التمثيل الغذائي للبروتين وتحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز (3).

سبب نقص فيتامين ب 12

لا يمكن أن ينتج الجسم فيتامين ب 12 ، يجب تناوله. معظم الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 لا يحصلون ببساطة على ما يكفي من العناصر الغذائية في نظامهم الغذائي.

تشمل المصادر الطبيعية للفيتامين اللحوم العضوية والمحار واللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان (3).



يمكن للنباتيين والنباتيين استهلاك هذا الفيتامين عن طريق تناول الطحالب والخميرة الغذائية والأعشاب البحرية ، لكن هذه المصادر غالبًا ما تكون غير كافية. إذا كنت نباتيًا ، فقد تحتاج أيضًا إلى الاعتماد على الأطعمة المدعمة بفيتامين B12 أو تناول المكملات الغذائية.

يعتبر نقص فيتامين ب 12 شائعًا أيضًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا (3). مع تقدمك في السن ، يصبح من الصعب بشكل متزايد على جسمك امتصاص فيتامين ب 12 من الأطعمة لأنك تنتج كمية أقل من حمض المعدة ، وهو أمر حيوي لامتصاص العناصر الغذائية.

أيضًا ، قد لا تتمكن من معالجة الفيتامينات بشكل صحيح إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل مرض كرون أو مرض الاضطرابات الهضمية.



يمكن أن تتداخل الأدوية الموصوفة أيضًا مع قدرة الجسم على امتصاص هذا الفيتامين.

أعراض نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 ضروري لصحة الدماغ. وجدت دراسة من المركز الطبي بجامعة راش أن:

"حالة فيتامين ب 12 الفقيرة هي عامل خطر محتمل لضمور الدماغ وقد تسهم في ضعف الإدراك ،" (4).



هذا ليس كل شيء ، لأن الفيتامين يلعب دورًا كبيرًا في وظائف الجسم الأساسية ، يمكن أن يظهر نقص فيتامين ب 12 بالطرق التالية (5،6،7،8) :

فقر الدم وفقر الدم الضخم الأرومات وفقر الدم الخبيث

فقدان التوازن والارتباك

خدر أو وخز في الذراعين والساقين

ضعف

إمساك ، إسهال ، فقدان الشهية ، غازات

مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي

فقدان البصر

مشاكل الصحة العقلية (بما في ذلك الذهان والاكتئاب)

الخرف

مرض الزهايمر

مرض قلبي

لحسن الحظ ، يمكن عكس معظم هذه الأعراض إذا تم علاجها على الفور بتناول B12 المناسب. تحدث إلى أخصائي التغذية الخاص بك لمعرفة كيفية دمج المزيد من هذا الفيتامين الأساسي بأمان في نظامك الغذائي.