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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأيل المرقط يتواجد في المناطق المشجرة من الهند والنيبال وسريلانكا و بنغلاديش و بأعداد أقل في باكستان. و هو أكثر أنواع الأيائل شيوعاً في الغابات الهندية.

معدل ارتفاع الأكتاف في الذكور 90 سنتيمتر (35 بوصة) و الطول الإجمالي للذكر 170 سنيمتر (67 بوصة) بما فيها طول الذيل و يبلغ 20 سنتيمتر (7.9 بوصة). الوزن النموذجي للذكر 30 – 75 كيلوغرام (66 – 165 رطل) و هي أكبر حجماً من الإناث البالغ و زنها 25 – 45 كيلوغرام (55 – 99 رطل)، تمتد دورة حياة الأيل المرقط من 8 – 14 سنة.

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آيل مرقط يطير في الهواء من شدة القفز.. شاهد الفيديو

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أيل مرقط وكأنه يطير

فيديو طريف تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي و نال اعجاب الكثيرين و دهشتهم.

هذا الفيديو ظهر فيه أيلا يقوم بقفزة هائلة و كأنه “يطير” ليعبر طريقا ترابيا ليصل إلى الطرف الآخر من الطريق بأمان ويقوم بتحريك أطرافه وهو في الهواء بشكل مثير.