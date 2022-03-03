نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر دراسة تفجر مفاجأة بشأن اكتشاف طريقة جديدة لعلاج مرض "ألزهايمر" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة حديثة أن العوامل الرئيسية لوقف الخرف (آلزهايمر) يمكن أن تكمن في الأمعاء وليس الدماغ، حيث أكد الخبراء قالوا إن القناة الهضمية «تمثل هدفاً بديلاً قد يكون من الأسهل التأثير عليه بالعقاقير أو تغيير النظام الغذائي» حسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وفي مؤتمر أُقيم بمدينة برايتون البريطانية أمس (الأربعاء)، تحت عنوان «Alzheimer's Research UK 2022» تم عرض سلسلة من التجارب التي تربط القناة الهضمية بتطور مرض آلزهايمر.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

دراسة تفجر مفاجأة بشأن اكتشاف طريقة جديدة لعلاج مرض "ألزهايمر"

أرقام خيالية صادمة تفوق الخيال .. الكشف عن المبلغ الضخم الذي تخسره روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

آيل مرقط يطير في الهواء من شدة القفز.. شاهد الفيديو

ظهور هذه العلامات في جسدك تدل على انهيار مخيف في مستويات فيتامين B12 الهام لجسمك.. اكتشفها الآن

فاكهة لذيذة تكتظ بها الاسواق تمثل البديل الاكثر فاعلية لـ”الفياغرا” وبدون أعراض جانبية..!

ليست دمشق .. عاصمة دولة عربية ترفع صورة " بوتين" بعد غزو روسيا لأوكرانيا

بالأسماء: تعرف على الدول العربية التي صوتت في الأمم المتحدة على قرار إدانة روسيا لغزو أوكرانيا

فاكهة شهيرة تعطي قوة هائلة في النشاط الجنسي وتعيد الشباب وتمنع القلب من الجلطات

- عشبة معروفة تخفّض نسبة الكوليسترول وتحد من مستوى السكر في الدم خلال ساعتين بحسب باحثون .. تعرف عليها

وأوضحت إحدى التجارب التي عُرضت خلال المؤتمر كيف أن «الميكروبيومات» -مجتمع البكتيريا في الأمعاء– تختلف لدى المرضى الذين يعانون من ألزهايمر بدرجة كبيرة عن أولئك الذين لا يعانون من هذا الاضطراب.

وتوصلت تجربة أخرى إلى أن القوارض التي أُجريت لها عمليات زرع «براز» مباشرةً من مرضى ألزهايمر كان أداؤها أسوأ في اختبارات الذاكرة. ووجدت تجربة ثالثة أن الخلايا الجذعية الدماغية التي عولجت بدم من مرضى الاضطراب كانت أقل قدرة على بناء خلايا عصبية جديدة.

من الناحية النظرية، تؤثر بكتيريا الأمعاء لدى المرضى على مستويات الالتهاب في الجسم والتي تؤثر بعد ذلك على الدماغ عن طريق إمداد الدم. ويعد الالتهاب عاملاً رئيسياً في تطور مرض ألزهايمر.

وقالت الدكتورة إيدينا سيلاجيتش، عالمة الأعصاب من «كينغز كوليدج لندن»، والتي شاركت في تحليل عينات من مرضى ألزهايمر: «يُفاجأ غالبية الناس من أن بكتيريا الأمعاء يمكن أن يكون لها أي تأثير على صحة أدمغتهم». لكن الأدلة تتزايد، ونحن نبني فهمنا لكيفية حدوث ذلك.

واختتم الدكتور سيلاجيتش قائلاً إن «هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن الالتهاب المرتبط ببكتيريا الأمعاء يمكن أن يؤثر على الدماغ عن طريق الدم».