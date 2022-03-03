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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إن لون البول يمكن أن يدل على مدى الحاجة لشرب مزيد من الماء، و هذا الأمر بالغ الأهمية أثناء شهور الصيف الحارة. على ما يدل لون البول؟ وهل كثرة شرب الماء خطر؟.

على ما يدل لون البول؟

يتنوع لون البول إلى درجات متفاوتة من اللون الأصفر الفاتح إلى الغامق، وك لما تغير اللون كلما زاد الاحتمال أنك تعاني من الجفاف. و لكن احذر فربما يكون الجفاف حالة صحية خطيرة، وأكثر خطرا بشكل خاص على الرضع و الأطفال والمسنين، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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على ما يدل لون البول؟.. شخص حالتك الصحية بنفسك

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تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS إنه يجب شرب 1.2 لتر على الأقل من الماء في اليوم عندما يكون الجو حارًا. وإ ذا كان لون البول يميل إلى الاحمرار أو برتقاليا دائمًا، فربما يكون ذلك علامة على مرض كامن، كعدوى في البول، أو مشاكل في البروستات أو أمراض الكلى.

كيفية قياس درجة لون البول؟

يتم قياس درجة لون البول بواسطة مخطط لون البول، و الذي يمكن من خلاله اكتشاف ما إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء. و يجب أن يكون بول الشخص السليم أصفر باهتًا أو واضحًا.

و من المرجح أن يشير اللون الأصفر الغامق، أو الذي يميل أكثر للون البني، إلى أن هناك ازديادا في الجفاف بمعدلات مثيرة للقلق. وعادة ما يمكن تجنب وعلاج الجفاف بسهولة بشرب قدر كاف من الماء، ولكن إذا تم تجاهله فإنه يتفاقم و ربما يتسبب في الإصابة بالدوخة والتعب، أو قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات مثل الإصابة بضربة الشمس وحدوث تشنجات للعضلات.

ضربات الشمس

و يجب معرفة أن الإصابة بضربة شمس شديدة ربما تهدد حياة الإنسان، إذا لم يكن هناك تعرق، وإذا كان الجو شديدا الحرارة حيث ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر. ويصبح الشخص في هذه الحالة مرتبكا، ويعاني صعوبة في التنفس، أو يعاني نوبة أو ربما يفقد الوعي. وإذا حدث هذا، يجب على الفور استدعاء سيارة الإسعاف.

الأصفر فاتح و غامق

و في كثير من الأحيان، يكون الجفاف بسيطا بما يكفي لتجنبه، فبمجرد الشعور بالعطش يمكن للإنسان أن يشرب المزيد من الماء، و لكن ربما يكون العرض علامة ودلالة على شيء أكثر خطورة، و أن الإنسان يحتاج إلى رعاية طبية في حالة استمراره لفترة.

و يعتبر البول الأصفر أو الأصفر الغامق من علامات الجفاف، ولكن ليس من المرجح أن يكون جفافا خطيرا شديدًا. وربما يكون البعض أكثر عرضة لخطر الجفاف، بخاصة ممن أصيبوا بحالات قيء أو إسهال ومن تعرضوا لشمس حارقة لفترة طويلة.

الأحمر و البرتقالي

أما عندما يكون لون البول أحمر أو برتقاليا فإنه يكون علامة على شيء أكثر خطورة، ما لم تكن قد تناولت طعاما أو شرابا يجعل اللون بهذا الشكل مثل البنجر. و تشمل الأمراض التي تجعل البول أحمر اللون أمراض الكلى و السرطان و مشاكل العدوى أو البروستات.

و يشير لون البول البرتقالي إلى وجود مشكلة في الكبد أو القناة الصفراوية.

مخاطر الإكثار من شرب الماء

و لأن الاعتدال هو أهم نصيحة يمكن اتباعها عند التعامل مع الجسم البشري وكافة الكائنات الحية، فيجب أن تتذكر جيدا أن شرب الكثير من الماء هو أيضا خطير، لأنه يؤدي الى نقص صوديوم الدم.

إذا تم تناول الكثير من الماء بما يزيد عن الحدود الطبيعية لأي سبب فإن خلايا الجسم تبدأ بالانتفاخ. ويمكن أن يسبب الإكثار من شرب الماء الصداع و التشوش و شعور عام بالإرهاق، بل و يمكن أن يؤدي أيضا إلى ضعف العضلات، و الإصابة بتشنجات و نوبات وحتى الدخول في مرحلة غيبوبة.