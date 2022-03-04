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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شوهدت عارضة الأزياء الشهيرة لوني ويليسون، زوجة الفنان الأمريكي جيريمي جاكسون السابقة، وهي تسير حافية القدمين وتنقب في القمامة بحثًا عن الطعام، بشوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وعادت عارضة الأزياء السابقة، التي ظلت بلا مأوى منذ ما يقرب من 6 سنوات، إلى الظهور مرة أخرى، حيث تم التقاط صور لها وهي تدفع عربة تسوق مكدسة بأمتعتها، بينما كانت تتوقف عند صناديق القمامة للبحث عن الطعام.

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عارضة أزياء شهيرة وزوجة فنان عالمي تتحول إلى مشردة وتأكل من القمامة بشوارع أمريكا.. شاهد بالصور المفاجأة من تكون؟؟

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وقبل بضعة سنوات، كانت تظهر ويليسون -عارضة الأزياء- جنبًا إلى جنب مع زوجها السابق جيريمي جاكسون، على السجادة الحمراء والمهرجانات العالمية، قبل أن ينفصلا في عام 2014، وتصبح مشردة.

وبحسب الصور التي حصلت عليها صحيفة ديلي ميل، هناك تناقض صارخ في حياة ويليسون، حيث كانت قبل 7 سنوات تعيش حلم هوليوود، وهي تعمل كعارضة أزياء وتظهر على السجادة الحمراء مع جيريمي جاكسون، الذي تزوجته في عام 2012.

ولكن بعد إدمانها للمخدرات، واجهت ويليسون أوقاتًا عصيبة، وتم العثور عليها في الشوارع لأول مرة في أكتوبر 2020، بعد أن أصبحت بلا مأوى منذ عام 2016.

الجدير بالذكر أن ويليسون تعاني من الإدمان والمشاكل الصحية والعقلية، وقالت في تصريحات سابقة لصحيفة ذا صن، عام 2018: "أنا بخير، ولم أتحدث إلى جيريمي، لا أريد التحدث إلى أصدقائي، لا أريد أن يساعدني أحد".