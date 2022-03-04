نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انفجار عنيف في مسجد بدولة إسلامية خلال صلاة الجمعة والكشف عن عدد القتلى والمصابين .. شاهد بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

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