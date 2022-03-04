نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إسعاف عروس ليلة الدخلة إلى المشفى وحينما حضر الطبيب للكشف والفحص كانت الصدمة التي جعلت العريس ينذهل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - استُدعي طبيب نسائية إلى أحد المشافي الخاصة لأمر عاجل اعتقد بداية أنها حالة ولادة متعسرة أو نزف ولادي، ولكنه عندما دخل المشفى وجد أن المرافقين يلبسون أجمل الملابس ورائحة العطور تفوح منهم وتملأ المكان ليكتشف أن المرافقين جاءوا من عرس وأن الحالة لعروس في ليلة دخلتها. وبدا شعرها منكوشاً وعيناها حمراوين وعندها أخذته سيدة كبيرة في السن جانباً وطلبت منه أن يكشف عن حالة العروس. ليتبين عند الفحص أن العريس قام بما يجب القيام به. ولكن غشاء البكارة بقي على حاله وتبين أن لديها غشاءً خلقياً واسعاً أو ما يسمى لدى العامة بـ”الغشاء المطاطي”.

هذه القصة تكشف جانباً من المشاكل التي تواجه الأزواج في ليلة دخلتهم حيال ما يُعرف بـ”غشاء البكارة”. وقد ينتج عن جرائم قتل أو حالات طلاق في ليلة الدخلة، لما لذلك من علاقة وثيقة بمفهوم الشرف في المجتمع الشرقي والعربي على وجه الخصوص.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

العادات التسع التي تسرق السعادة من حياتك .. إياك أن تفعلها

إسعاف عروس ليلة الدخلة إلى المشفى وحينما حضر الطبيب للكشف والفحص كانت الصدمة التي جعلت العريس ينذهل

زعيم دولة نووية عظمى يأمر جيوشه بالاستعداد للدخول في حرب على الفور مع روسيا ضد الغرب

مئات العناصر من مرتزقة "فاغنر" الروسية وقوات شيشانية خاصة تدخل العاصمة الأوكرانية كييف لاغتيال الرئيس زيلينسكي

انفجار عنيف في مسجد بدولة إسلامية خلال صلاة الجمعة والكشف عن عدد القتلى والمصابين .. شاهد بالفيديو

عارضة أزياء شهيرة وزوجة فنان عالمي تتحول إلى مشردة وتأكل من القمامة بشوارع أمريكا.. شاهد بالصور المفاجأة من تكون؟؟

زوجة تضرب زوجها باستمرار لمدة ثلاث سنوات والأخير يلجأ للمحكمة وما ورد في التقارير الطبية صادم!

القرنفل والهيل .. خلطة سحرية تبحث عنها جميع النساء لعلاج أهم مشاكلهن وفوائد أخرى لن تتوقعها (طريقة التحضير)

فاكهة مشهورة تسيطر على سكر الدم وتنقص الوزن وتقضي على الانتفاخ

عريس يتفاجأ بحضور حماته ليلة الدخلة إلى غرفته وقيامها بفعل غريب.. وحينما رفض رغبتها كانت النهاية صادمة!

وتقول منظمة الصحة العالمية إن اختبار العذرية يجرى في 20 دولة على الأقل. ويتضمن فحصًا مهبليًا تدخليًا للتحقق مما إذا كان غشاء البكارة سليمًا أم لا.

غشاء البكارة وليلة الدخلة

ويرى الصحفي والباحث “محمد إقبال بللو” مؤلف كتاب “الاستعباد الخفي للمرأة السورية –ريف حلب نموذجاً”، في حديث لـ”وطن” أن ليلة الدخلة أو ليلة الزفاف، ليلة هامة ومقدسة لدى السوريين.

وأضاف: “غم ما يتردد حول انتظار العائلتين في تلك الليلة خروج الزوج البطل المنتصر بمنديل دم بكارة زوجته وما شابه من عادات كهذه. إلا أنني وبحسب معرفتي لم تعد تلك الطقوس والتقاليد موجودة. فبعد أن يصل العروسان إلى شقتهما أو غرفتهما في منزل الأهل يغادر الجميع وفقط. ومن الممكن أن تسأل العروس في اليوم التالي من قبل والدتها أو والدة زوجها عن الأمر ومن الممكن أن تطالب النسوة بمشاهدة منديل وما إلى ذلك”.

لكن أهمية هذه الليلة-حسب قوله- لا تتمثل في التقليد المتبع بل تنبع من أهمية غشاء البكارة، والذي يحدد لدى السوريين تمتع الفتاة بالعفة. ومن الطريف أن أصدقاء العريس يسألونه على الموضوع أيضا وبعبارة مضحكة ومعبرة في آن واحد. يقولون له قوست الضبع؟. أي هل قمت بإطلاق النار على الضبع.

وتابع: “أستغرب وصفهم لغشاء البكارة بالضبع، كما أستغرب صفة إطلاق النار على العملية الجنسية الأولى. ويبدو أن رجلنا السوري يخشى غشاء البكارة أكثر مما تخشى الفتاة فقده. فالضبع وإطلاق النار كلها رموز للخوف أو لعدم الإقدام والشجاعة”.

واستدرك “بللو” أن القضية الأهم هي ما تعاير به النساء بعضهن بعد شهور أو سنوات اذ فجأة تسمع أخت رجل تقول لزوجة اخيها: “ما شفنا لا احمر ولا أصفر”، أي لم نشاهد دم بكارتك. حتى ولو أقر الزوج بأن زوجته كانت عذراء ومن لم تكن عذراء تطلق فورا او بعد ايام من قبل زوجها. وبلا غشاء مطاطي بلا بطيخ.. بدنا دم.. نحن نحب الدماء.